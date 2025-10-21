Митниците и НАП продължават "Не сте сами"

Войната в Украйна:

21 октомври 2025, 14:19 часа
За втора поредна учебна година обединената кампания на Агенция "Митници" и НАП "Не сте сами" включва срещи с ученици от София и страната по темите за опасностите от употребата на наркотични вещества и рисковете от развиване на хазартна зависимост, съобщиха днес от приходната агенция.

Лицата на кампанията - началникът на отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници" Стефан Бакалов и директорът на "Комуникации" в НАП Анна Митова, посетиха вчера 78. Средно училище "Христо Смирненски" в Банкя. Двамата изнесоха презентации пред над 200 ученици и учители за рисковете от употреба на наркотици и хазартната зависимост.

И двете лекции предизвикаха активни реакции и поредица въпроси, а на финала служители от отдел "Борба с наркотрафика" направиха демонстрация на търсене на наркотични вещества с обучено митническо куче, в която се включиха и най-смелите сред учениците.

Цел на кампанията "Не сте сами" е тийнейджърите да получат достоверна и пълна информация за две от най-страшните зависимости - от дрога и хазарт.

Дейностите по кампанията ще продължат с презентации и по двете теми в различни училища в София и страната.

