Първата дама командир на космически кораб на НАСА: С една от най-рискованите маневри в историята на Космоса

Тя е астронавтката, която разби всички клишета. И продължава да го прави. Айлин Колинс влезе в историята като първата жена, пилотирала и командвала космически кораб, но въпреки забележителните си постижения, не всички знаят името ѝ. Сега пълнометражен документален филм, озаглавен "Spacewoman", който разказва за нейната изключителна кариера, изглежда ще промени това. В специално интервю за BBC, проведено в Музея на науката в Лондон, тя разкрива най-големите си страхове, но и нещата, с които най-много се гордее.

Снимка: Getty Images

Още: "Ето кога ще дойде": НАСА изчисли края на живота на Земята

В материала за Айлин Колинс астронавтката е представена като тиха, топла и много земна. Тези нейни характеристики обаче не пречат да се усети нейната целенасоченост и решителност. Ясно е, че тя има необикновена вътрешна сила. "Помня, че четях статия в списание за астронавтите от "Джемини". Бях на около девет години и си помислих, че това е най-готиното нещо. Това е, което исках да правя", казва тя.

Снимка: Getty Images

"Разбира се, тогава нямаше жени астронавти. Но просто си помислих, че ще стана жена астронавт." И това малко момиче си поставя още по-високи цели – иска да управлява космически кораб. А единственият начин да постигне това е да се присъедини към армията и да стане тестови пилот. Във Военновъздушните сили тя се откроява от останалите и е избрана да се присъедини към програмата за астронавти. Трябва да лети със совалки – многократно използваемите "космически самолети" на НАСА.

По-трудно е да си родител, отколкото командир на космическа совалка

Знае, че погледите на целия свят са насочени към нея, когато през 1995 г. започва първата ѝ мисия. "Като първата жена, пилотирала космическа совалка, работих много усилено, защото не исках хората да казват: "О, вижте, жената е допуснала грешка". Защото не ставаше въпрос само за мен, а за жените, които ще ме последват", казва тя. "И исках жените пилоти да имат репутацията, че са наистина добри. Айлин е толкова добра, че скоро е повишена в командир, което е още едно първо място за нея в Космоса.

Снимка: Getty Images

Колинс е и майка на две малки деца. Фактът, че е работеща съпруга и майка, често се споменава на пресконференциите по онова време, като някои журналисти изглеждат силно учудени, че може да бъде и двете. Но Колинс казва, че да бъде майка и командир са "двете най-добри професии на света". "Но ще ви кажа, че е по-трудно да бъдеш родител, отколкото командир на космическа совалка", смее се тя. "Най-доброто обучение, което някога съм имала за командир, беше да бъда родител – защото трябва да се научиш как да казваш "не" на хората." Космическите совалки на НАСА, които летят в продължение на три десетилетия, достигат зашеметяващи висоти, но и някои ужасни падения.

Още: Ще колонизираме Луната: НАСА с амбициозен план

Една от най-рискованите маневри в историята на Космоса

През 1986 г. космическият кораб "Чалънджър" претърпява катастрофална авария секунди след изстрелването, като загиват и седемте члена на екипажа на борда. А през 2003 г. совалката "Колумбия" се разпада в небето над Тексас в края на мисията си - загиват и седемте члена на екипажа. По време на изстрелването се откъсва парче изолационна пяна от горивния резервоар на "Колумбия", което поврежда топлинния щит с катастрофални последствия. "Колумбия" не успява да издържи на пламенното навлизане в земната атмосфера и се разпада, докато светът наблюдава с ужас.

Колинс клати глава при спомена за катастрофата и за приятелите ѝ, които са загубили живота си. Но като командир тя трябва да поеме товара – да отговаря за следващия полет на совалката "Дискавъри".

Мислила ли е да се откаже в този момент? "Всички, които участваха в програмата за совалките, разчитаха на командира да продължи", казва тя тихо. "Мисля, че да се откажа от мисията би било обратното на смелост... а аз исках да бъда смел лидер. Исках да бъда уверен лидер. Исках да вдъхна тази увереност и на другите хора."

Айлин Колинс и колегите ѝ на борда на "Дискавъри" през 2005 г., снимка: Getty Images

Но когато мисията ѝ най-накрая се издига в небето през 2005 г., кошмарният сценарий се повтаря. По време на изстрелването се откъсва парче пяна. Този път обаче има план за проверка на щетите. Но това означава да се предприеме една от най-рискованите маневри в историята на Космоса. Колинс трябва да пилотира совалката през 360-градусово обръщане, докато лети под Международната космическа станция. Това позволява на колегите в орбиталната лаборатория да снимат долната част на кораба и да проверят дали топлозащитният щит е бил пробит.

Още: Нов дом на Луната: Учени откриха пещера, подходяща за подслон на хора

"Имаше инженери и мениджъри, които казваха, че това е невъзможно, изтъквайки всички причини, поради които е твърде опасно", казва тя. "Изслушах дискусията, те знаеха, че аз съм командирът, и казах: "Изглежда, че можем да го направим." С ръце, стабилно държащи контролите, и спокоен глас, докато говори с контролния център, Колинс пилотира кораба през бавно и грациозно преобръщане. С вече видимата долна част на совалката повредата бързо е забелязана и е извършена космическа разходка, за да бъде поправена. Това означава, че Колинс и екипажът ѝ ще се приберат безопасно у дома.

Снимка: Getty Images

Това е последният полет на Колинс. Тя разказва, че винаги е планирала да спре след четвъртата си мисия – за да даде шанс на други да отидат в Космоса. И е наблюдавала много астронавти да следват стъпките й.

Има ли някакъв съвет за следващото поколение, което мечтае за звездите? "Пиши си домашните, слушай учителя си, внимавай в час и чети книги, и това ще ти даде нещо, върху което да се концентрираш", казва тя с практичен тон.

Снимка: Getty Images

Тези, които следват Колинс в Космоса, ще разберат колко много е постигнала, не само като жена, но и като забележителен пилот и командир. Тя казва, че не съжалява, че е сложила край на кариерата си на астронавт. Взела е решението си и не е погледнала назад. Но все още има носталгия в погледа ѝ, когато я питат дали би се изкушила, ако се освободи място в космически кораб. "Да, бих искала да отида на мисия някой ден. Когато стана стара, може би ще имам шанс да се върна в Kосмоса."