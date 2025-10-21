Кристиано-младши получи първата си повиквателна за националния отбор на Португалия

Синът на Кристиано Роналдо е повикан в националния отбор на Португалия до 16 години за първи път. Петнадесетгодишният Кристиано Роналдо-младши, който е в саудитския отбор Ал-Насър, където играе баща му, е включен в състава от 22 играчи за турнира за Купата на федерациите в Турция, съобщиха от местната футболна централа.

Младши ще играе на младежки турнир

Cristiano Ronaldo Júnior has been called up to the U16 Portugal squad 🇵🇹



Like father, like son 😉 pic.twitter.com/iNw6WUpKjE — ESPN FC (@ESPNFC) October 21, 2025

Младежкият турнир ще включва мачове срещу отбори от Турция, Уелс и Англия между 30 октомври и 4 ноември.

Младши продължава да пътя си към големия футбол и се надява един ден да играе в представителния тим на Португалия заедно с баща си.

Кристиано Роналдо-младши е играл и в младежкия отбор на Ювентус и Манчестър Юнайтед, като баща му е играл и за двата клуба, преди да премине в Саудитската професионална лига през декември 2022 г.

Роналдо, който дебютира за отбора до 15 години през 2001 г., има 223 мача и 143 гола за Португалия, като и двата са световни рекорди в мъжкия международен футбол.

