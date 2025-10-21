Държавата реагира след серията от инциденти с агресия между ученици

Поредицата случаи на агресия между деца и непълнолетни младежи доведе до спешна реакция от министрите на вътрешните работи и на образованието. Два дни след убийството на 15-годишно момче от негов връстник в столичен, вътрешният министър Даниел Митов обяви, че свиква среща с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София.

Основната цел е да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността, след като бе допуснато дете да влезе с джобен нож и да намушка смъртоносно свой връстник.

Собствениците и управителите на търговските центрове са поканени на разговор няколко дни след като ръководството на СДВР вече проведе подобен инструктаж с шефовете на охранителните фирми, отговарящи за сигурността в моловете. Още: Задържаха осмокласника, наръгал 12-годишен в училище в София

Очаква се след 15 часа министърът на вътрешните работи да направи изявление пред медиите и да обяви резултатите от срещата.

МОН също реагира след друго нападание

Паралелно с действията на МВР, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев също реагира и свиква извънредно съвещание с началниците на регионалните управления на образованието. Темата е сигурността в училищата.

По време на срещата ще бъде направен преглед на действащите системи и мерки за безопасност в образователните институции, както и ще се обсъди необходимостта от тяхното засилване. Очаква се да бъдат предприети и допълнителни действия на училищно ниво. Още: Жертва ли е на тормоз детето ви? Ето как да разберете и какви стъпки да предприемете

Реакцията на МОН идва след нов тежък инцидент – този път между ученици на 15 и 12 години в училище в столичния квартал "Христо Ботев".

По първоначална информация по-големият ученик е намушкал с нож в рамото 12-годишното момче. Директорката на 94. СУ "Димитър Страшимиров" Лидия Ярнова обясни, че инцидентът е станал "на шега".