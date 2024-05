Няма подарък за Путин от фронта в Украйна за петия му мандат (ВИДЕО)

За втори пореден ден сутрешната сводка на украинския генщаб отчита намаление на интензивността на боевете. За последното денонощие украинците са регистрирали 84 бойни сблъсъка по целия фронт спрямо 97 предишното денонощие. Най-горещо си остава направлението на запад от Авдеевка (Покровското направление от руска гледна точка) – 27 отбити руски пехотни атаки там. На второ място е Бахмутското направление – 17 отбити руски пехотни атаки, а в Купянското направление са 16. Руската активизация в това направление прави впечатление. В Новопавловското направление (на запад от Маринка: Красногоровка, Константиновка, Водяне; на югозапад от Угледар: Урожайно) има леко затишие – 11 отбити руски пехотни атаки за последните 24 часа.

Популярният украински телеграм канал Deep State отчита руски напредък при Красногоровка и Старомайорско. Това е Новопавловското направление – Старомайорско е съвсем близо до Урожайно. В Красногоровка и Григоровка боевете са близо до централните части и на двете населени места, продължават и схватките в близост до Новомихайловка.

The 58th Motorized Brigade counterattacked south of Urozhaine, destroying a Russian tank and taking several Russians captive that were previously able to grab a foothold in the most southern parts of the settlement. pic.twitter.com/GJgcIKgl7z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 7, 2024

A Ukrainian attack by units of the 79th Air Assault Brigade on Russian trench positions near Novomykhailiivka. pic.twitter.com/UyZ6Aq3ZuS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 7, 2024

В Покровското направление и популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, и руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов (той беше гост на встъпването в длъжност за пети мандат на руския диктатор Владимир Путин и директно го нарече император) пишат за ожесточени боеве в Нетайлово. Нито един от двата руски източника обаче не казва, че има някакъв особен руски напредък – в най-северната част на линията на боеве в този участък на фронта руснаците са в подстъпите при Новоалександровка. Превземането на това село ще даде възможност на руснаците да гледат към Константиновка и Часов Яр от още една посока, от юг. Руснаците напредват и на запад от Очеретино, по жп линията (ГЕОЛОКАЛИЗРАНО ВИДЕО, 18+):

Абсолютно същата е информацията от тези руски източници и за Часов Яр. "Рибар" пише как боеве продължават да се водят в източните предградия на Часов Яр (микрорайон "Канал"), както и на южния фланг, по линията Ивановско – Клещеевка (5-7 километра запад-югозапад от Бахмут). Пегов директно си признава, че няма особена промяна в ситуацията. А говорителят на украинското командване "Хортиця" лейтенант Назар Волошин обяви, че украинските части възстановяват мостове над канала "Северски Донец - Донбас" за по-добра логистика - преди 2-3 дни излезе видеоклип как един такъв мост бива обстрелван.

Chasiv Yar, a city defended by several brigades and units. One of them is KRAKEN, which we recently helped with new drones. For over a month, they keep repelling a Russian continues attempt to capture the city. pic.twitter.com/iSvNO4Mzah — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 7, 2024

За Купянското направление "Рибар" говори как руснаците "прочиствали" Кисловка и Котляровка и вече гледат към Ивановка. Това е на 20 километра югоизточно от Купянск – боеве там имаше още през есента на 2023 година и руската армия тогава не успя да стори нищо съществено. Геолокализирани видеокадри в подкрепа на казаното от "Рибар" още няма.

Путин: Император

В дневния анализ на ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) основно е наблегнато на официалното встъпване в длъжност за пети мандат на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Изброени са препратки към отзиви за церемонията и то към руски блогъри, като Семьон Пегов. Основният акцент в този фонов шум – Путин е с богоподобен статут, император т.е. най-нормалното нещо за Русия е да е автократична държава, да къса с демокрацията, защото това е модел на развитие на омразния за режима на Путин Запад, да се изкоренят дисидентите и да се гледа на изток: Велики сме и заедно ще победим: Путин встъпи в длъжност за 5-ти път (ВИДЕА)