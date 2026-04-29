Мордор на живо: След Туапсе горят Орск и Перм, поразени са рафинерия и петролопровод (ВИДЕО)

Поредна руска рафинерия е атакувана и подпалена от далекобойни украински дронове, далекобойни украински безпилотни системи са атакували и подпалили и руски петролопровод - това ясно личи от видеокадри, заснети на двете места, където са се случили тези събития. Става въпрос за рафинерия в Орск и петролопровод в Перм.

В Орск е атакувана и подпалена рафинерията "Орскнефтеоргсинтез". Кметът на града Артьом Воробьов призна за атаката и призова жителите на Орск да стоят на безопасно място. Освен това на летището в Орск бяха наложени временни ограничения за кацане и излитане на самолети, предава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

"Орскнефтеоргсинтез" е една от най-големите рафинерии в Русия, разположена в Орск, Оренбургска област. Тя е част от холдинговата компания ForteInvest, собственост на Safmar Group на Михаил Гуцериев. Капацитетът на компанията за рафиниране е приблизително 6 милиона тона петрол годишно. Заводът произвежда широка гама от продукти - бензин, дизелово гориво, мазут, битум, авиационен керосин и други нефтопродукти. Орската нефтопреработвателна фабрика играе ключова роля в снабдяването с петролни продукти за регионите на Урал и Волга, като част от продукцията ѝ се изнася.

Заводът беше атакуван преди това през октомври и ноември 2025 година.

В Перм цел на украинските дронове са ударили линейно-диспечерска станция на петролопровода "Транснефт-Прикам", това сочи OSINT анализ на украинския мониторингов канал Exilenova+. Признание, че "вражески дрон влетя в индустриален обект в Пермския общински район" прави в канала си в Телеграм и губернаторът на Пермския край Дмитрий Махонин. Той добавя, че е избухнал пожар, но работещите на обекта са евакуирани - не уточнява кой е обектът.

— NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2026

Междувременно, извънредният щаб на Краснодарския край съобщи в Телеграм, че пожарът в рафинерията на "Роснефт" в Туапсе е локализиран. Говорим за пожара след третата украинска атака за половин месец срещу рафинерията. "Към сутринта на 29 април в ликвидирането на пожара участват 312 души и 73 единици техника, включително от Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарския край", се казва в изявлението. В общинския район Туапсе беше обявено регионално извънредно положение.

