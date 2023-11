Мощен взрив в окупирания Донецк - ударен е център, обучаващ руски оператори на дронове (ВИДЕО)

Взривът е станал на 7 ноември, вторник, като вече се появиха кадри от последствията. Изглежда така, сякаш щетите са нанесени от ракета:

Ударът е срещу така наречения "Републикански център за безпилотни системи на Донецката народна република" на името на Владимир Жога. Там са се обучавали военни оператори на дронове, предава "Украйна сейчас".

Центърът е споменат в статия на Eurasian Times от септември тази година. В нея се разказва как руснаците разработват свои дронове и обучават хора да ги ползват срещу вражески безпилотни машини - т.е. украински.

⚡️It is reported that in temporarily occupied Donetsk, an attack was made on the "Republican center of unmanned systems of the DPR named after Volodymyr Zhoga", which trains Russian UAV operators. pic.twitter.com/DCtkNHyAW4