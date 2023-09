Мощна кибератака парализира руски летища и забави редица полети (ВИДЕО)

Флагманът на руската авиация - "Аерофлот" - съобщи, че атаката е довела до закъснения с до един час на заминаващите самолети от международното летище "Шереметиево" в столицата Москва.

По данни на "Интерфакс" - и дъщерната авиокомпания на "Аерофлот" Rossiya Airlines съобщава за подобни закъснения на Шереметиево.

#Russian airports are paralyzed due to a cyberattack.



Earlier, Russian media reported that that the Leonardo airport check-in system is undergoing a massive DDOS attack from abroad. pic.twitter.com/Z51rXWEyXR