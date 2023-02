Москва обяви колко хиляди са се отказали от руско гражданство през 2022 г.

Само 40 от тези хора са се отказали от руските си паспорти в страната, а останалите са го сторили в чужбина.

More than 4,306 people renounced their #Russian citizenship in 2022, when #Russia started its full-scale invasion against #Ukraine, and only 40 of them in the country, the rest - abroad. pic.twitter.com/Lvonll9EWB