Най-голямата грешка на Доналд Тръмп във външната политика

Съединените щати често са критикувани за това, че се ориентират към краткосрочни цели и променят курса си прекалено бързо. Всъщност по важни въпроси Вашингтон е бил изключително последователен в своята външна политика. Помислете за стратегическото сближаване с Индия, което започна по време на администрацията на Клинтън и бе разширено по двупартиен начин в продължение на 25 години – досега. Внезапната и необяснима враждебност на президента Доналд Тръмп към Индия обръща политиките, провеждани от пет администрации, включително и от неговата предишна, пише в свой анализ за "The Washington Post" американският журналист от индийски произход Фарийд Закариа.

Снимка: Getty Images

Според Закариа, ако тази нова нагласа се запази, това може да се окаже най-голямата стратегическа грешка на президентството на Тръмп досега. След Студената война Съединените щати започнаха устойчива политика на сближаване с Индия. Успешното посещение на президента Бил Клинтън през 2000 г. отвори възможността за нови топли отношения. Решаващата промяна обаче настъпи по времето на президента Джордж У. Буш. Неговото правителство призна, че възходът на Китай променя международната система и че най-важният противовес на Китай може да бъде Индия, тогава втората по население страна в света, която започваше да реформира икономиката си и да се интегрира в света.

Близките отношения между Вашингтон и Ню Делхи щяха да бъдат ключът към предотвратяване на китайското господство в Азия и осигуряване на американските интереси в региона. Имаше едно голямо препятствие пред такова партньорство: ядрената програма на Индия. В интерес на неразпространението на ядреното оръжие Вашингтон наложи санкции на Индия (и Пакистан) за провеждането на ядрени опити. Но администрацията на Буш, след като реши, че Индия трябва да бъде третирана като велика сила, подобно на Франция, Великобритания или Китай, предложи историческо ядрено споразумение, което сложи край на изолацията на Индия. Това споразумение, умело договорено от индийската страна от премиера Манмохан Сингх, бележи повратна точка в отношенията между двете страни.

Всички президенти на САЩ в една посока

Нарендра Моди и Барак Обама през 2016 г., снимка: Getty Images

След това Вашингтон и Ню Делхи се сближиха в много аспекти. Администрацията на Обама, която разглеждаше Индия като важна за американската политика на ориентация към Азия, подкрепи кандидатурата на Индия за постоянен член на Съвета за сигурност на ООН и значително увеличи търговията между двете икономики. Първата администрация на Тръмп направи още по-голям скок напред в политическо отношение. Тя издигна "Квад" – група с ориентация към отбраната, включваща САЩ, Австралия, Япония и Индия – и ѝ придаде по-голяма тежест. Тръмп също така се радваше на личните си отношения с индийския премиер Нарендра Моди.

Президентът Джо Байдън надгради наследството на Тръмп, като установи още по-тясно сътрудничество в областта на отбраната и икономиката. Индия планираше да работи със Съединените щати в производството на всичко – от изтребители до компютърни чипове. През второто тримесечие на тази година Индия изнесе повече смартфони на американския пазар, отколкото Китай.

Снимка: iStock

Индия е чувствителна страна. Тя беше колонизирана и доминирана от Запада, управлявана от Великобритания в продължение на два века. След независимостта на Индия, Съветският съюз я подкрепи недвусмислено, докато Америка даде пари и оръжие на нейния враждебен съсед Пакистан. Като голяма, разнообразна и хаотична демокрация, Индия винаги е имала вътрешни интереси, които нейните лидери не могат да игнорират. Въпреки всичко това, Вашингтон успя да приближи Ню Делхи все повече и повече, така че интересите и действията на двете страни бяха по-съгласувани.

Влиза Тръмп 2.0

Без много предупреждения Тръмп разруши десетилетия на упорита работа на американските дипломати. Той постави Индия в най-високата категория на американските мита, които сега са 50%, заедно със Сирия и Мианмар, докато за Пакистан (който сега е близък съюзник на Китай) определи 19% мито и обяви съвместни, вероятно безсмислени усилия за търсене на петрол там. Той се срещна на четири очи с шефа на пакистанската армия, а фирма, подкрепяна от семейството на Тръмп, има връзки с Пакистанския крипто съвет, което подхранва подозренията, че са сключени задкулисни сделки.

Снимка: Getty Images

Тръмп определи икономиката на Индия като "мъртва". Всъщност, в продължение на няколко години Индия е най-бързо растящата голяма икономика в света, а в момента е четвъртата по големина. (Очаква се до 2028 г. да изпревари Германия и да се превърне в третата по големина икономика след САЩ и Китай.) Тя е вторият по големина вносител на оръжие в света и има втория по големина брой потребители на смартфони.

Индия отдавна се стреми да остане неутрална. Под ръководството на Моди тя възприе вариант, който теоретично позволява на страната да поддържа добри отношения с всички страни. Упоритата американска дипломация и възходът на Китай подкопаваха тази позиция и бавно, но сигурно Индия развиваше по-тесни връзки с Америка. Но вече не е така.

