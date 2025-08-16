"Светът вече е много по-безопасно място": Виктор Орбан след срещата Тръмп-Путин

Унгарският министър-председател Виктор Орбан приветства резултатите от срещата в петък между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин в Аляска. "В продължение на години наблюдавахме как двете най-големи ядрени сили разрушаваха основите на своето сътрудничество... Сега това приключи", написа той на страницата си във Facebook. "Днес светът е по-безопасно място, отколкото беше вчера. Нека никога да няма по-лош уикенд!", добави Орбан в отговор на срещата на върха, която не доведе до незабавни осезаеми резултати.

Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége. A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt. Soha rosszabb hétvégét! Posted by Orbán Viktor on Saturday 16 August 2025

Тръмп и Путин приключиха срещата си, без да коментират възможното прекратяване на огъня в Украйна – основната тема на преговорите. Орбан, който управлява Унгария по полуавторитарен начин от над 15 години, се счита за лоялен поддръжник на Тръмп и неговата политика.

Той подкрепя и някои аспекти от войната на Путин срещу Украйна, като изисква мир чрез капитулация на страната, която граничи с Унгария на изток.

Имението на Орбанови

Припомняме, че само преди няколко дни дрон засне имение за 30 милиона евро, изградено върху земя на бащата на Виктор Орбан. Въпреки че министър-председателят на Унгария твърди, че това е просто земеделска земя, от кадрите става ясно, че едната сграда е жилищна, а наблизо се разхождат зебри. В първия уикенд на август независимият депутат Акош Хадхази организира протест и екскурзия в имението Хатванпуста, което се води по документи на бащата на премиера Виктор Орбан.

