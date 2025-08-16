Веласкес не лети в облаците преди мача с Ботев Враца, разкри кой няма да играе за Левски

Старши треньорът на Левски – Хулио Веласкес, даде традиционната си пресконференция преди гостуването на Ботев Враца в двубой от петия кръг на първенството. Специалистът демонстрира самообладание и по никакъв начин не изглеждаше повлиян от европейските подвизи на "сините". Испанецът разкри, че Мустафа Сангаре и Георги Костадинов няма да участват в срещата поради травми, а новото попълнение Никола Серафимов все още няма картотека.

„Ще играем срещу Ботев Враца, защото това е мачът, който следва според програмата. За въпроси от друго естество, смятам, че клубът трябва да говори. Аз като треньор не обсъждам такива теми“, започна Веласкес по въпроса защо Левски не е отложил мача с Ботев Враца.

„Няма гаранции, като е ясно, че Мустафа Сангаре няма да играе, както и Георги Костадинова, който също няма да вземе участие в срещата. Като цяло, отзивите след теста вчера са позитивни и се възстановява добре. Останалите футболисти са в нормален ритъм, някои имат умора в мускулите, а Гашпер Търдин завърши предишния мач с удар. Добре отговаряме на сгъстената програма“, смята той.

„Без съмнение, предстои ни труден мач. Играем като гост срещу отбор, който със сигурност ще ни затрудни. Няма да бъде лесен мач, но ще опитаме да се подготвим добре за мача и ще опитаме да победим“, алармира испанецът, който не скри, че новото попълнение Никола Серафимов няма да играе срещу врачани.

„100% няма да играе утре, защото още не е картотекиран. Вчера взе участие в следобедната тренировка, но тя бе лека. Днес води индивидуално занимание с треньорския щаб. Следобед ще тренира с нас. Той е в добра кондиция, въпреки че не е тренирал с отбор скоро. Както знаете, според нормите, тъй като не е картотекиран, няма да можем да разчитаме на него“.

"След като толкова дълго съм в тази професия, не се водя от емоциите, нито при победа, нито при загуба. Старая се да съм балансиран и така да приемам обстоятелствата и знаейки, че най-важно е това, което предстои. Всичко, което постигаме, е част от процеса, но не ми харесва да живея в миналото, а предпочитам да живея в настоящето. Знам, че ни предстои тежък мач на труден стадион", каза още веднъж треньорът на Левски.

