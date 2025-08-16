Володимир Зеленски: Убийствата трябва да спрат възможно най-скоро

Президентът на Украйна Володимир Зеленски публикува второ изявление в социалните мрежи след срещата между държавния глава на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин, която се състоя късно снощи в Аляска. "Днес, след разговор с президента Тръмп, ние допълнително координирахме позициите си с европейските лидери. Позициите са ясни. Трябва да се постигне истински мир, който да бъде траен, а не просто поредната пауза между руските инвазии.", написа Зеленски в X.

Украинският президент категорично заяви, че е крайно време убийствата да спрат, а всички украински военнопленници да бъдат върнати у дома. "Убийствата трябва да спрат възможно най-скоро, огънят трябва да утихне както на бойното поле, така и в небето, както и срещу нашата пристанищна инфраструктура. Всички украински военнопленници и цивилни трябва да бъдат освободени, а отвлечените от Русия деца трябва да бъдат върнати. Хиляди наши съграждани остават в плен – всички те трябва да бъдат върнати у дома. Натискът върху Русия трябва да се поддържа, докато агресията и окупацията продължават.", добави той.

Санкциите трябва да бъдат засилени

Зеленски припомни последния му разговор с американския президент, в който е заявил, че "санкциите трябва да бъдат засилени, ако не се състои тристранна среща или ако Русия се опита да избегне честно прекратяване на войната". "Санкциите са ефективно средство. Сигурността трябва да бъде гарантирана надеждно и в дългосрочен план, с участието както на Европа, така и на САЩ. Всички въпроси, важни за Украйна, трябва да бъдат обсъждани с участието на Украйна и нито един въпрос, особено териториалните, не може да бъде решен без Украйна."

Президентът на Украйна благодари и на партньорите на страната му. "Днес има важно изявление от европейските лидери, което укрепва нашата позиция. Продължаваме да работим заедно – европейци, американци и всички в света, които искат мир и стабилност в международните отношения.", завършва той.

