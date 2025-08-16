Срещата Тръмп-Путин:

България ще играе за бронзовите медали на Световното по волейбол

16 август 2025, 16:53 часа 347 прочитания 0 коментара
България ще играе за бронзовите медали на Световното по волейбол

Българският национален отбор по волейбол за девойки до 21 години отстъпи с 0:3 (17:25, 18:25, 13:25) на Япония на полуфиналите на Световното първенство във възрастовата група. Турнирът се играе в Сурабая, Индонезия.

Ива Дудова изигра нов силен мач за националния отбор. Диагоналът на Марица (Пловдив) отбеляза осем точки в първия гейм, който обаче бе доминиран от японките и те спечелиха с 25:17. Капитанът Виктория Коева се отличи с пет точки в началната част, като две бяха на блокада и една от сервис.

Вторият гейм започна с предимство за българките, които обаче започнаха рано с грешките и дадоха редица свободни топки на японките. Те се възползваха и поведоха с 9:6 до първото прекъсване, а преднината на азиатките стана двойна при второто - 16:10.

Отборът на Драган Нешич успя да се стабилизира и се доближи на една точка при 17:18, но японките спечелиха следващите четири разигравания и българките загубиха шансовете си за пълен обрат. Азиатките се възползваха от инерцията и започнаха последната част с дълга серия от точки, в течение на която Ичио Ито и Сае Омори преминаха границата от 10 пункта. В крайна сметка Япония спечели с 25:13 и стигна до повторение на финала от 2019, в който надви Италия в пет гейма в мексиканския град Леон.

Най-резултатна за българките бе Дудова, която завърши с 15 точки, докато Коева остана със седем пункта. За Япония с 13 точки се отчете Омори, а по 12 записаха Ичио Ито и Коюми Фукумура.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Българките ще играят утре за бронзови отличия срещу отбора на Бразилия, който загуби с 0:3 (16:25, 21:25, 19:25) срещу финалиста и действащ вицешампион Италия. Южноамериканките са абсолютни рекордьори във възрастовата група с шест световни титли, но последната бе спечелена през 2007.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Национален отбор по волейбол информация 2025
Още от Волейбол
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес