Звезда на Барселона отказа рекордна оферта от Саудитска Арабия, включваща 100 млн. евро на сезон

Ангажиментът на Роберт Левандовски към Барселона беше потвърден от неговия агент, разкривайки, че е отхвърлил една от най-големите оферти в историята на футбола, за да остане в Каталуния. Полякът отказал конкретно предложение от саудитски клуб, който му предлагал повече от 100 милиона евро на сезон. Агентът на футболиста Пини Захави разкри зашеметяващата цифра в интервю за "Fakt", заявявайки, че нападателят е решил да остане в Барселона, за да се състезава за големи европейски отличия.

Левандовски отказал 100 милиона евро на сезон, за да остане в Барселона

Саудитската професионална лига привлече множество известни играчи, като наскоро бившият съотборник на Левандовски в Барселона Иниго Мартинес и звездата на Байерн Мюнхен Кингсли Коман, заедно с Жоао Феликс и Дарвин Нунес. Въпреки предлаганите доходоносни договори, решението на Левандовски подчертава амбицията му да се състезава на най-високото ниво в европейския футбол. Той изигра ключова роля в кампанията на Барселона, с която спечели требъл през миналия сезон, отбелязвайки 42 гола в 52 мача.

"Отборите в Сауситска Арабия не знаят какво да правят с играчите си"

Агентът на Левандовски разкри: "Преди година той получи конкретна оферта. Предложиха му повече от 100 милиона евро на сезон. На сезон! Но той предпочете да се бори за Ла Лига и Шампионската лига. И почти постигна и двете цели." Говорейки за комфорта на поляка в Испания, той добави: "Това е неговото място на земята, където се чувства най-комфортно. Освен това клубовете в Саудитска Арабия са препълнени с играчи, те не знаят какво да правят с тях. Има ограничения за броя на позволените чужденци, което ограничава възможностите им. Но Роберт така или иначе не искаше да играе там."

В момента Левандовски се бори с контузия на подколянното сухожилие. Очаква се той да се завърне, за да води атаката на Барселона, докато тимът се стремят към продължаващ успех в Ла Лига и търсят изкупление в Шампионската лига. Настоящият договор на полския национал с Барселона изтича през юни 2026 г., а през следващите месеци се очакват дискусии за евентуално удължаване до 2027 г.

ОЩЕ: "Три титли са само началото": Ханзи Флик даде смела заявка преди втория си сезон начело на Барселона