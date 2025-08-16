Срещата Тръмп-Путин:

"Топла среща по съседски": Руските медии след "Аляска 2025"

Руските медии също излязоха с реакция след срещата "Аляска 2025". Те оценяват срещата на върха между президентите на Русия и САЩ - руският деспот Владимир Путин и Доналд Тръмп, като важен жест на възстановяване на диалога, макар и без конкретен пробив по украинския въпрос. "Президентите се договориха да се договарят по-нататък", коментира в. "Комерсант", цитирайки анализатори, според които разговорите са потвърдили невъзможността за бързо мирно решение. Според Сергей Полетаев от проекта "Ватфор" основният проблем е разминаването в позициите - Тръмп не иска да бъде страна по конфликта, а Путин е убеден, че именно той може да вземе решение за края на войната.

Топло и по съседски

"Известия" акцентира върху думите на руския президент, че срещата е преминала "по съседски топло" и че е установен "пряк, хубав контакт" с американския лидер. Путин е подчертал, че трагедията в Украйна е "тежка болка за Русия" и че Москва винаги е смятала украинците за братски народ, което повтаря по-старите тези на Путин, развити още преди започването на пълномащабното нахлуване.

Според професора от "Висшата школа по икономика" Тимофей Бордачов, цитиран от "Комерсант", след разговорите в Аляска от американския дневен ред окончателно е отпаднала идеята за "стратегическо поражение" и "изолация" на Русия.

Държавната агенция ТАСС откроява оценката на Тръмп - "10 от 10", и съобщава, че двамата лидери са започнали диалога си с личен разговор в президентската лимузина "Кадилак". Путин е положил цветя на могилата на руски летци от Втората световна война в Анкоридж - първата му визита в САЩ от десет години.

Според "Комсомолска правда" Тръмп е "прекрасно разбрал, че не Русия е главното препятствие за мира", като изданието определя срещата като "огромна победа за стремящата се към мир Русия".

Същевременно независимото издание Moscow Times подчертава, че въпреки говоренето за "напредък" и "разбирателство", реално мирно споразумение не е постигнато. "Въпреки червения килим и почестите, различията за края на войната остават", заключава изданието.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
