Големи пожари във Варненско и Бургаско, тече евакуация (ВИДЕО)

Голям пожар е избухнал в района на град Българово, област Бургас. Задействана бе системата и BG-ALERT, с която местните да бъдат предупредени. Властите налагат незабавна евакуация на жителите, съобщава NOVA. По първоначални данни има изгорели постройки, а огънят се разраства, като се насочва в посока градския стадион. Пожарът вече е обхванал и борова гора, която е в непосредствена близост до града, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Правят се просеки, за да се пресече пътят на огъня към къщите.

На място действат най-малко шест пожарни автомобила, а поради сериозността на ситуацията е поискано съдействие от военните бази в Крумово и Ново село за хеликоптери. По-рано кметът на Бургас Димитър Николов задейства системата BG-ALERT с призив за евакуация на населението от застрашените райони. Дейността на институциите се координира на терен от кмета и областния управител, а в операцията участват и екипи на полицията.

Още: Загасиха пожара в село Карлуково

Сигнал за горящи сухи треви и храсти край града е подаден в 12:45 ч. Изпратени са 13 автомобила на пожарната от няколко области. 41 служители са на терен. Огънят е възникнал от две обитаеми вили във в.з. "Лозницата". Заради силния вятър, който възпрепятства гасенето, огънят настъпва към вилната зона.

По-рано през деня стана ясно, че се е разгорял нов пожар и в Пирин.

Пожар и във Варненско

Възникнал е пожар и край град Аксаково, близо до магистрала "Хемус", съобщиха от Областната дирекция на полицията във Варна. Горят сухи треви на голяма площ. Засегнати са и няколко селскостопански постройки.

На място са седем екипа на Регионалната дирекция "Противопожарна безопасност и защита на населението", които се борят с пламъците. Час по-късно пожарът е бил овладян, но е възникнал нов във вилната зона на селищно образувание "Сотира" край Хлебозавода. Там пожарът тръгва от барбекю, като са засегнати и няколко необитаеми постройки. Огънят обхваща и близката гора, съобщава БНР.

Още: И Балканите горят: Пожарите в Гърция се разрастват