Прокуратурата повдигна обвинение на водача на автомобила, врязал се в автобус

Софийската градска прокуратура е повдигнала обвинение на 21-годишния Виктор Илиев, който в ранните часове на 15 август предизвика зверска катастрофа в София, след като с изключително висока скорост заби автомобила, който управлява, в автобус от градския транспорт. Илиев уби един човек на място и рани още петима. Обвинението към него е за причиняване на смърт по непредпазливост. По информация на bTV обвинението е предявено в болницата, където се намира младият мъж, в присъствието на адвокат. Предстои в понеделник държавното обвинение да внесе в съда искане за задържането му под стража.

Междувременно стана ясно, че книжката на 21-годишния мъж е отнета, а автомобилът, с който е извършено престъплението, е конфискуван като веществено доказателство. Още не се знае точно с какава скорост се е движила колата при тежкия инцидент.

Снимка: Facebook/Катастрофи в София/Михаил Петков

Кой е убитият сириец, возил се в автобуса

Днес се разбра и кой всъщност е сирийският гражданин, който беше убит по време на катастрофата. Става дума за д-р Иса Али, роден в Северна Сирия. По данни на bTV д-р Иса е завършил медицина в България. След това се е върнал отново в Сирия, където бил арестуван. Други данни сочат, че бил арестуван в България.

Част от познатите му твърдят, че преди е работил в спешното отделение на Пирогов, други – в Спешна помощ. Тази информация към този момент не може да бъде потвърдена официално. В последно време в България се е занимавал предимно с преводи.