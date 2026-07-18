Москва пак гори: Украйна удари складове на "руския Amazon" и петролна база (ВИДЕО)

Мощни украински въздушни атаки разтърсиха Русия през нощта на 17 срещу 18 юли. Ударени и подпалени са били складове на Wildberries - най-големия руски онлайн търговец на дребно, известен още като "руския Amazon" - в Котовск, Тамбовска област и в Електростал, Московска област. Гори и петролно депо в Ногинск, пак в Подмосковието, става ясно от редица публикувани видеа на мониторингови канали, потвърдени с геолокализация.

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Ударът в Котовск

Сортировъчният център на Wildberries гори в Котовск, област Тамбов, показва OSINT-анализ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA, т.е. анализ, направен на база отворени източници. След украинската атака в нощта на 18 юли очевидци публикуваха видеозаписи от пожара в нежилищна сграда. Въз основа на тези кадри OSINT-анализатор от медията е установил, че пожарът е възникнал на територията на индустриалния парк „Котовск“. Както съобщи държавната руска агенция ТАСС, през 2025 г. в индустриалния парк започна работа логистичният комплекс Wildberries & Russ.

Седем служители на Wildberries са загинали в Котовск след нощна атака от страна на Украйна, съобщиха местните власти. Областният губернатор потвърди пожара в сортировъчния център на компанията. „Седем служители от нощната смяна загинаха, когато вражески дронове удариха логистичния център на Wildberries. Изказвам съболезнования на всички семейства и приятели на жертвите и със сигурност ще помогнем на семействата на загиналите. Според предварителни данни 24 души са ранени. Всички ранени получават необходимата медицинска помощ в лечебните заведения в Котовск и Тамбов“, заяви губернаторът на Тамбовска област Евгений Первишов.

Пожарогасителните дейности продължават, а откритият пожар е потушен, добави регионалният ръководител.

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Атаката в Подмосковието

Склад на Wildberries в Електростал, Московска област, също е обхванат от пожар след украинска атака, прави отново анализ ASTRA, а проукраинският мониторингов канал Exilenova+ публикува безброй видеа от мястото, заснети от очевидци.

На сутринта на 18 юли очевидци публикуваха кадри от масивен пожар и стълб от тъмен дим. Въз основа на един от видеоклиповете анализатор от ASTRA установи, че пожарът е възникнал в склад на Wildberries в Електростал. Той е вторият по големина логистичен център на компанията в Русия по обем на обработените поръчки.

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Нападение срещу петролно депо в Московска област

Геолокализирани кадри показват още, че нефтобаза в Ногинск, Московска област, е обхваната от пожар в резултат на украинска атака, проведена пак през нощта. На сутринта на 18 юли очевидци публикуваха кадри от пожара и експлозиите.

Нефтобазата в Ногинск се позиционира като независим оператор на пазара на горива. Тя се използва за съхранение, претоварване, товарене и разтоварване на леки нефтопродукти (бензин, дизелово гориво и керосин). Базата разполага с 24 резервоара с общ капацитет от 11 500 кубични метра.

Базата служи като ключов инфраструктурен партньор за широк кръг търговци и горивни групи в Московска област. Капацитетът на базата в Ногинск се използва активно в търговските и логистичните вериги на големи доставчици на горива, които наемат резервоарите за съхранение и разтоварване на своите продукти.

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Губернаторът Андрей Воробьов потвърждава, че е имало атака. "През нощта Московската област беше засегната от атака с дронове. Най-сериозните последствия бяха отбелязани в градския район Богородски. Сблъсъкът на дрон предизвика пожар в нефтохранилище в Ногинск. Пожарникари, службите за спешна помощ и Министерството на извънредните ситуации продължават да работят на мястото на инцидента. Майчинският дом, намиращ се в близост до мястото на инцидента, беше евакуиран по съображения за безопасност. Всички пациенти и персонал бяха бързо прехвърлени в други медицински заведения. Жените, нуждаещи се от специализирана медицинска помощ, бяха насочени към специализирани болници в Ногинск, Балашиха и Щелково. Бяха евакуирани и жителите на жилищен блок на улица „Радченко“", написа той в канала си в Telegram.

"За съжаление, има ранени. Според предварителна информация 26 възрастни се нуждаеха от медицинска помощ. Двама бяха ранени в Ногинск. Още 24 души бяха ранени в резултат на катастрофата с дрона в склад на Wildberries в Електростал. Някои от ранените са в тежко състояние. Всички получават необходимата медицинска помощ. Общо 40 екипа на линейките и 12 екипа от регионалния център за медицина при бедствия са ангажирани в операцията. Службите за спешна помощ, полицията, екипите на линейките и представители на общината продължават да работят на място. Последствията от атаката се почистват, а районът се оглежда", добави Воробьов.

Поразен е бил и жилищен блок във Владимирска област, като е избухнал пожар. Според анализи - съответно на 3 и на 7 км от мястото се намират военни летища.