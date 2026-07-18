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Демерджиев с нова атака по прокуратурата

18 юли 2026, 8:25 часа 645 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Демерджиев с нова атака по прокуратурата

Българската прокуратура е доста колеблива в действията си, понякога действа, понякога не действа, понякога все още ни затруднява. Това коментира вътрешният министър Иван Демерджиев пред NOVA след поредица от срещи в Съединените американски щати. Той проведе разговори на високо ниво, свързани със сигурността на границите и санкциите по глобалния закон „Магнитски“. Още: Иван Демерджиев се срещна с представители на администрацията и на Конгреса на САЩ

По време на визитата си министър Демерджиев е провел среща със заместник-държавния секретар Томас Динано в Държавния департамент. Двамата са разговаряли за възможностите страната ни да се включи в програми на САЩ за подпомагане на охраната и управлението на границите. „Той сподели, че доста други държави се възползват от тези програми, България за момента не е проявявала интерес“, обясни Демерджиев и добави, че страната ни е заявила ясни намерения да участва в тях и да си сътрудничи по-тясно.

Демерджиев в САЩ

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По думите му сътрудничеството включва споделяне на опит, добри практики, технически решения, както и съвместни обучения и операции. Сферите на интерес обхващат сухопътната граница с Турция, пристанищата и охраната на морските ни граници, която в момента „е доста по-специфична с оглед на войната в Украйна и предизвикателствата, които ни представя“, уточни вътрешният министър.

Втората среща на Иван Демерджиев е била в Министерството на правосъдието със заместник-главен прокурор и екип от прокурори. Разговорите са били свързани със санкциите по закона „Магнитски“, както и с лицата, които се отклоняват от тези санкции или подпомагат други да го направят. Представителите на САЩ са били предупредени, че „има опасност не всички институции в България да им съдействат“, сподели Демерджиев. Той изрази надежда, че тези разследвания „ще бъдат очевидно във фокуса на вниманието и на правоохранителните органи в Америка“.

На въпрос дали американската страна разполага с конкретни документи или само с информация, Демерджиев потвърди, че „говорим за информация и за доказателства, и не говорим само за политическо говорене“. Американците „вече разполагат с документи и ще разполагат с още документи“, заяви вътрешният министър, като подчерта, че те проявяват доста сериозен интерес към темата.

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МВР прокуратура Иван Демерджиев държавно обвинение
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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