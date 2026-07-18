Кабинетът "Радев":

Тръмп иска сестрата на сенатор Линдзи Греъм да се кандидатира за Сената

18 юли 2026, 7:24 часа 148 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп иска сестрата на сенатор Линдзи Греъм да се кандидатира за Сената

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че е помолил Дарлин Греъм, сестрата на покойния сенатор Линдзи Греъм, да се кандидатира за Сената на САЩ на специални републикански предварителни избори в Южна Каролина на 11 август, съобщава "Ройтерс". "Надявам се Дарлин да направи това, за да не се намери по-добър човек, който да почете наследството на любимия ѝ брат Линдзи", каза Тръмп в публикация в Truth Social, добавяйки, че тя ще има подкрепата на Тръмп. Още: Удар по Тръмп: Демократите в Сената на САЩ саботираха законопроект заради войната в Иран

Битката за Сената

Снимка: Pixabay

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Линдзи Греъм, някогашна гласовита критичка на Тръмп, която по-късно стана един от най-верните съюзници на републиканския президент, почина късно в събота от сърдечно заболяване, причинено от втвърдяване на артериите, съобщиха от офиса му миналия уикенд.

Губернаторът на Южна Каролина, републиканец Хенри Макмастър, назначи сестрата на покойния сенатор в понеделник да запълни вакантното му място в Сената до първата седмица на януари.

Републиканците в момента държат мнозинство в Сената и Камарата на представителите преди междинните избори в САЩ през ноември.

Греъм, един от най-влиятелните републикански сенатори, почина на 71-годишна възраст.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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