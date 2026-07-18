Рокадите в управлението на Украйна продължават

Украинският президент Володимир Зеленски назначи Александър Поклад за временно изпълняващ длъжността ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Съответният указ № 622/2026 е публикуван на уебсайта на президента, съобщава УНИАН. "Олександър Валентинович Поклад, първи заместник-началник на Службата за сигурност на Украйна, ще изпълнява длъжността ръководител на Службата за сигурност на Украйна", се казва в изявлението. Още: Федоров предлагал Сирски да бъде сменен: Ето с кого

Рокадите в Украйна

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Кабинетът на министрите назначи и Максим Цуцкиридзе за временно изпълняващ длъжността ръководител на Националната полиция, замествайки Виховски, който вчера беше назначен за министър на вътрешните работи. Това беше обявено от Тарас Мелничук, постоянният представител на правителството във Върховната рада.

Цуцкиридзе преди това е бил първи заместник-началник на Националната полиция.

Олександър Валентинович Поклад е генерал-майор в Службата за сигурност на Украйна. На 30 ноември 2021 г. Зеленски назначи Поклад за началник на отдела за контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна. На 15 май 2025 г. Поклад се присъедини към украинската делегация за преговори с Русия в Истанбул.

Според демонстрантите, рокадите в правителството са спорни

По-рано новият премиер Сергий Корецки обяви, че правителството е назначило Евгений Хмара, досега изпълняващ длъжността ръководител на Службата за сигурност на Украйна, за изпълняващ длъжността министър на отбраната, а Андрий Сибига за изпълняващ длъжността министър на външните работи.

В Украйна обаче се проведоха и протести срещу смяната на министъра на отбраната.

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