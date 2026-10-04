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Руски самолети Су са поразени, подполковници и майори са загинали при катастрофа на Ту-95 (ВИДЕО)

04 октомври 2026, 20:38 часа 2194 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Руски самолети Су са поразени, подполковници и майори са загинали при катастрофа на Ту-95 (ВИДЕО)

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е успяла да порази руски щурмови бомбардировач Су-34 и многоцелеви руски изтребител Су-35 при нощната атака срещу руското военно летище "Ханская" в Адигея, Краснодарския край. Това твърди самата СБУ в официалния си канал в Телеграм, след като системата FIRMS за засичане на топлинни петна на земната повърхност, която е на НАСА, показа пожар в района на "Ханская" - Още: Медведев изброи условията за мир в Украйна, тя атакува ключово руско военно летище. Мерц дойде в Киев (ВИДЕО)

Цената на Су-34 е около 50 млн. долара, а на Су-35 - около 100 млн. долара, но става въпрос за варианта за износ - за руската армия е около 31 млн. долара.

Су-34 и Су-35 се използват от руските сили за нанасяне на удари по Украйна с управляеми авиобомби.

Освен това, стана ясно, че 8 руски военни са загинали след като руски стратегически бомбардировач Ту-95МС се разби в Амурска област на 29 септември. Екипажът му е включвал двама подполковници и двама майори. Михаил Пивен, ръководител на Мазановски район на Амурска област, пусна публикация със снимка на загиналия екипаж и съболезнования. Официално броят на загиналите е шестима души, но от снимката се вижда, че са осем. Според украински източници, най-малко трима членове на екипажа на разбилия се Ту са участвали в планирането и организирането на руски ракетни удари и лично са участвали в даването на заповеди и изстрелванията на крилати ракети от въздуха срещу украински градове и инфраструктура - ОЩЕ: Стратегически бомбардировач Ту-95, който тероризира Украйна, се разби в Русия (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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