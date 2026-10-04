Руски самолети Су са поразени, подполковници и майори са загинали при катастрофа на Ту-95 (ВИДЕО)

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е успяла да порази руски щурмови бомбардировач Су-34 и многоцелеви руски изтребител Су-35 при нощната атака срещу руското военно летище "Ханская" в Адигея, Краснодарския край. Това твърди самата СБУ в официалния си канал в Телеграм, след като системата FIRMS за засичане на топлинни петна на земната повърхност, която е на НАСА, показа пожар в района на "Ханская" - Още: Медведев изброи условията за мир в Украйна, тя атакува ключово руско военно летище. Мерц дойде в Киев (ВИДЕО)

Цената на Су-34 е около 50 млн. долара, а на Су-35 - около 100 млн. долара, но става въпрос за варианта за износ - за руската армия е около 31 млн. долара.

Су-34 и Су-35 се използват от руските сили за нанасяне на удари по Украйна с управляеми авиобомби.

Освен това, стана ясно, че 8 руски военни са загинали след като руски стратегически бомбардировач Ту-95МС се разби в Амурска област на 29 септември. Екипажът му е включвал двама подполковници и двама майори. Михаил Пивен, ръководител на Мазановски район на Амурска област, пусна публикация със снимка на загиналия екипаж и съболезнования. Официално броят на загиналите е шестима души, но от снимката се вижда, че са осем. Според украински източници, най-малко трима членове на екипажа на разбилия се Ту са участвали в планирането и организирането на руски ракетни удари и лично са участвали в даването на заповеди и изстрелванията на крилати ракети от въздуха срещу украински градове и инфраструктура - ОЩЕ: Стратегически бомбардировач Ту-95, който тероризира Украйна, се разби в Русия (ВИДЕО)

Eight crew members were killed when a Russian Tu-95MS strategic bomber crashed in Amur region on September 29. The crew included two lieutenant colonels and two majors. According to the information provided, at least three crew members were involved in planning and organizing Russian missile strikes and personally participated in orders and launches of air-launched cruise missiles against Ukrainian cities and infrastructure. #Russia — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2026