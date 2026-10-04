Хем ги броят за сърби, хем няма да им дадат да гласуват: Казус с избирателите извън Сърбия

Членът на Републиканската избирателна комисия (РИК) в Сърбия София Мандич обяви днес, че Министерството на държавната администрация и местното самоуправление на западната ни съседка отказва да регистрира в избирателния списък граждани, които притежават сръбски паспорт и никога не са живели в Сърбия, въпреки че, както тя твърди, те имат право по Конституцията да гласуват на избори, предаде черногорският вестник "Победа".

Припомняме, че в Сърбия ще се проведат извънредни парламентарни избори на 25 октомври 2026 г., а само преди дни бившият сръбски президент Александър Вучич обвини Хърватия в намеса във вота.

Конституцията казва едно, министерството друго

„Министерството по същество им казва, че нямат право на глас, въпреки че Конституцията им гарантира правото на глас. Днес някак си се опитахме да повдигнем този въпрос в работната група, но получихме само отрицателни отговори. Тяхното тълкуване е, че независимо какво казва Конституцията, те нямат място да включат тези хора в избирателния списък, в технически смисъл“, каза Мандич на пресконференция на инициативата ProGlas в пространството „Миленко Дерета“ в Белград, съобщава Бета.

Тя добави, че хората са започнали да получават решения, че молбата им за регистрация в избирателния регистър се отхвърля, въпреки че имат гражданство, тъй като никога не са живели в Сърбия.

„Има възможност избирател да подаде жалба до РИК в случаите, предписани от закона, точно както е при избирателите в страната, малко по-сложно е в смисъл, че нещо пътува по-дълго, но това право съществува“, каза Мандич. ОЩЕ: "Искат да разчленят Сърбия": Вучич обвини Хърватия в намеса в сръбските избори