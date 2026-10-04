В Киев има предатели, насочващи руските реактивни дронове: Думи на съветник на Зеленски, преживял руско покушение с дрон (ОБЗОР - ВИДЕО)

"През цялата война никога не съм грешал в техническите си заключения и прогнози относно нашия враг. Сега настоявам, че в Киев се включват вражески радиоретранслатори/маяци, които осигуряват временно краткосрочен контролен канал за "Шахед" -ите и насочване на ударите им. Не са много - може би 1-3. Такива ретранслатори са трудни за намиране, но трябва да се търсят. Докато съществуват, отбраната на града със средства за електронна борба няма да бъде ефективно". Това написа в своя по-голяма публикация Серхий Бескрестнов. Тази година той беше ранен след удар именно с руски далекобоен дрон, след като домът му стана цел на руски безпилотни системи през април, 2026 година – ОЩЕ: Известен военен експерт стана съветник на Зеленски

Footage captures a strike on Kyiv’s Pivnichnyi Bridge as cars crossed it, fortunately without being hit. The bridge has now come under attack for three consecutive days. #Ukraine https://t.co/HkqvX3IXsE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2026

Защо Бескрестнов мисли така? Той посочва успешния руски удар срещу сградата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). И добавя, че всички отломки от руски дронове се изследват щателно – досега украинците не са открили "други секретни средства за комуникация" т.е. други начини дроновете да бъдат управлявани (навигирани) към целта си. "Без стабилен онлайн контрол до момента на удара е невъзможно точно да уцелиш опорните колони или кабелите на моста", уточнява Бескрестнов, визирайки руските удари срещу мостове над река Днепър в Киев. Такива удари вече имаше общо 5 – НАУЧЕТЕ ОЩЕ: Украйна удари най-големия полигон за изстрелване на руски дронове. Русия уцели Северния мост в Киев (ВИДЕО)

Заключението на Бескрестнов, известен с прякора си "Светкавицата", идва на фона на представяне на руски реактивни дронове клас "Геран" (модификации на иранските "Шахед") пред руския диктатор Владимир Путин:

Russia publicly presented the jet-powered Geran-4 and Geran-5 strike drones to Putin, with the manufacturer disclosing specifications for both systems. The Geran-4 was listed with a speed of 350 km/h, a 50 kg warhead and a range of 750-800 km. The Geran-5 was listed at 450 km/h,… pic.twitter.com/7hoejHs1Lo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 3, 2026

Иначе през нощта на 3-ти срещу 4-ти октомври, Руската федерация е изстреляла 135 далекобойни дрона по цели в Украйна, включително 52 с реактивни двигатели. Свалени са 123, както и 2 ракети-дронове "Бандерол"/"Дан-Т", сочи сводката на украинските ВВС - ОЩЕ: Медведев изброи условията за мир в Украйна, тя атакува ключово руско военно летище. Мерц дойде в Киев (ВИДЕО)

Зеленски обеща отговор, ЕС не помага безусловно

Ще отговорим на руските удари, но не като руснаците – няма да целим цивилни обекти. Не можем така, защото сме друг вид хора. Но трябва да отговорим с удари по енергийните им обекти – рафинерии и т.н. Това каза украинският президент Володимир Зеленски в поредно интервю. Той отново визира изнесените от него данни на украинското разузнаване, че Путин е наредил безогледни руски въздушни удари по граждански обекти (мостове, пътища, търговски центрове и т.н.) в Украйна с цел тотална парализа на какъвто и да е нормален живот – ОЩЕ: Путин е наредил на армията си да се откаже от "всички правила на войната"

Zelensky:



We have to respond in any way to their attacks on our energy. We have to respond on their energy — first of all, oil refineries, etc., what gives them money for this war.



But we will not respond, of course, just like them, against civilian objects. We can’t do so,… pic.twitter.com/TBhC2tyuoY — Clash Report (@clashreport) October 3, 2026

Всеки ден украинският президент коментира какво постигат далекобойните украински удари на руска територия – вчера той се похвали, че са уцелени позиции, откъдето руснаците изстрелват балистични ракети "Искандер" по Украйна. Уцелените позиции са в Брянск, а миналата вечер Белгород отново преживя украинска въздушна атака. Губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев написа в официалния си канал в Телеграм, че са атакувани "жилищни райони и центъра на града (Белгород)", имало шестима ранени, включително три деца, като 16-годишно момче е с тежки рани в корема. Пет частни къщи и два жилищни блока са пострадали, добавя Шуваев. Според местното издание "Пепел" изглежда е уцелена ел. подстанция, за което няма потвърждение от Шуваев. "Пепел" беше обвинявано от бившия губернатор на областта Вячеслав Гладков заради свои материали, особено за щети от удари, които официалната руска власт не признава – ОЩЕ: Украйна удари най-големия център за горива в Русия и Европа. Пламна знаково руско имение. Трета руска атака по Южния мост в Киев (ВИДЕО)

The Russians continue to turn our infrastructure and everything that supports ordinary life into their targets. This morning in Kyiv, a “shahed” struck the Pivnichnyi Bridge. Overnight, residential buildings, railways, and energy infrastructure in many regions came under Russian… pic.twitter.com/I5lQr66YxC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2026

Explosions are currently being reported in Belgorod. pic.twitter.com/MYmsDNN6Ht — WarTranslated (@wartranslated) October 3, 2026

На този фон – украинският омбудсман Дмитро Лубинец публикува видео как цивилни бягат от градчето Олешки, намиращо се на източния бряг на река Днепър. То е окупирано от руснаците, а там вече има разгаряща се хуманитарна криза и истински глад. "С велосипеди, мотопеди, пеша – те знаят, че може да има мини по пътя, но ако останат (в Олешки), ще живеят без храна, питейна вода и лекарства. Призовавам международните ни партньори да спасим тези хора. ЕС вече призова за хуманитарен достъп и безопасно преминаване за цивилното население. Сега са необходими конкретни действия. Това са нашите хора. Те са все още живи. Помогнете ни да ги спасим, докато все още има кого да спасим", написа той в профилите си в социалните мрежи:

👉Please watch this video.



This is happening in Oleshky right now. Dozens of civilians are leaving the occupied city on their own, with no organized evacuation — on bicycles, mopeds and on foot. They know there may be mines on the way. But staying means living without food,… pic.twitter.com/3AvxIgzRyY — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) October 3, 2026

Пред Reuters, Зеленски каза и, че операция "Вивалди", с която за момента руските опити да бъде превзет отново Лиман бяха блокирани, не е свършила: "Към днешна дата са деокупирани около 125–140 квадратни километра (в Лиманското направление). Важно е да се отбележи, че броят на убитите и ранените руснаци през последните 2–3 месеца се е увеличил. От началото на годината те имаха по 30–32 000 жертви на месец – 21–22 000 убити и другите - тежко ранени. Сега говорим за 42 000 убити и ранени на месец. Така че, по време на настъплението (при Лиман), ние загубихме няколко пъти по-малко хора от Русия, а те бяха в отбрана. Нашите военни искаха да започнат тази операция преди година, но тя все още не беше толкова добре подготвена. Слава Богу, решихме да я отложим малко и сега имаме добри резултати и по-малко загуби".

NC13 has released footage of its strike unmanned ground vehicles operating against Russian rear positions during Operation Vivaldi. The 3rd Assault Brigade unit says the UGVs destroyed Russian shelters, concealed command posts and sites used to concentrate and launch UAVs. NC13… pic.twitter.com/Qp3qYQ2Z2Y — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 3, 2026

Междувременно обаче ЕС отказа молба на Украйна да осигури още пари през 2027 година, за да покрие растящите разходи за война (около 170 млрд. долара за следващата година), предаде Financial Times. Вместо това Брюксел иска от Киев да осъществи договорени реформи, особено що се отнася в областта на върховенството на правото и борбата с корупцията – при изпълнението им ще бъдат отпуснати европейски пари за Украйна, около 34 млрд. евро. Сред исканите реформи са освобождаване от данъци за малки трансгранични пратки, нови правила за данъчно облагане на цифровите платформи и поддържане на строг финансов мониторинг на водещи украински политици. Досега през 2026 година Украйна е получила 15,7 млрд. евро от договорения двугодишен заем с ЕС от 90 млрд. евро.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Забавно – чеченският лидер Рамзан Кадиров беше произведен в генерал, а отделно е и почетен член на Руската академия на науките:

🤣 Kadyrov has been promoted to Army General and awarded a maroon beret



A reminder: he’s also an honorary academician of the Russian Academy of Natural Sciences.



Army General, academician, maroon beret — quite the achievement list. Is Kadyrov speedrunning the quest “Collect… pic.twitter.com/Nmj7oZ5ksk — NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2026

След като на 2 октомври беше сложен край на поредицата от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа на руските и украинските сухопътни сили на фронта в Украйна след 142 поредни денонощия, отново границата от 200 бойни сблъсъка беше прескочена. Съгласно официалната информация на украинския генщаб, на 3 октомври е имало 204 бойни сблъсъка спрямо 194 на 2 октомври. Руснаците са хвърлили 233 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 42 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2465 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 30 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9090 FPV дрона, което е с около 430 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

31 руски пехотни атаки са регистрирани от украинския генщаб за последните 24 часа в Покровското направление, където основната руска цел сега е Добропиля. Още 16 е имало в направлението от Торецк към Константиновка – боевете в самия град не стихват. 13 руски пехотни атаки е имало в Южнослобожанското направление, южно от град Вовчанск и в пограничния район на Харковска област. 9 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление.

Ukraine’s Forpost Border Guard Brigade says it has returned more than 10 km² to Ukrainian control on the South Slobozhanshchyna axis since taking over its defensive sector in June. The brigade reports 118 Russian troops killed and another seven taken prisoner during its operations. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 3, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец обърна поглед в нов анализ именно към Лиманското направление. Той констатира, че частите на 20-та общовойскова руска армия са в активна отбрана и не нападат (т.е. северно от Лиман), а частите на 25-та общовойскова руска армия значително са намалили своите атаки (южно от Лиман). Отделно, Машовец изрично казва, че в направлението към Борово – южно от самия Лиман, ситуацията вече е стабилизирана от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Украинската армия има позиции в Луганска област – в селата Надя и Твердохлебово, както и в Грековка. На север от Лиман украинският военен експерт твърди, че украинските части са на 2 километра южно от село Ново и са в северозападните покрайнини на Зелена долина (Зелени Хай), тоест украинските пробиви по река Жребец не спират. ВСУ спяха да преминат река Нитриус на доста широк фронт и да напреднат на североизток с повече от 2,5 километра, добавя Машовец, визирайки овладяната от украинците линия Середно-Шандриголово към Зелена долина и боевете за Колодяз и Мирно. 5,5 километра делят позициите на украинците от север и юг при предмостието през река Жребец на 20-та руска армия, изчислява Машовец. На юг той казва, че украинците имат успехи в горския масив между Лиман и Ямпол, при Заречно – това е основното предмостие за атаки на 25-та руска армия към Лиман. А в Лиман руски войници има само в източните покрайнини (районът на кръстовището на улиците "Слобожанска" и "Независимост").

Машовец смята, че скоро 20-та армия ще се изтегли от своя плацдарм през Жребец на изток от пътя Ново – Ставки, а заради отстъпление на някои части на 25-та руска армия ще се забавят усилията на Трета общовойскова руска армия някак да превземе Николаевка и Славянската ТЕЦ и да има сигурен плацдарм за директна атака на Славянск. Ако ВСУ успеят напълно да изтласкат противника от района Лиман - Ямпол - Озерно - Диброва, тогава командването на Трета армия ще трябва да отдели част от силите си да удържи южния бряг на река Северски Донец, поне в участъка Крива Лука – Закитно. Съответно, това намалява ударната мощ на Трета армия. А руският Z-канал "Два майора" продължава да отбелязва неохотно, че проблемите за руската армия в Лиманското направление се увеличават. "Достатъчно се говори и се носят слухове за тихи оставки на високопоставени военни служители", казва каналът в дневния си обзор.

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