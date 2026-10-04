Чумата заплашва да ги тръшне: Заради смъртен случай в Иркутск има карантини и се слагат маски

Няколко болници в Иркутск са под карантина от три седмици, а Иркутският алуминиев завод въведе задължително носене на маски на фона на новините за починала от белодробна чума лаборантка в региона. Местното издание "Людей Байкала" съобщи, че попадналите под карантина болници са градските болници № 1, 3 и 10, както и Детската градска клинична болница "Ивано-Матренинская".

Според изданието, лекарите от Иркутск "вече говорят открито за чумата". Източник на "Люди Байкала" обаче твърди, че чумата не се споменава в документите с рестрикциите, получени от лечебните заведения. "Селективна карантина за белодробна чума не се прилага – ограничения се въвеждат едновременно за всички лечебни заведения", цитира изданието своя източник. Медията не може да потвърди, че всички болници в Иркутск са затворени, но отбелязва, че в затворените лечебни заведения са в сила строги ограничения. Пациентите нямат право да посещават семействата си, но им е позволено да носят вещи или храна.

И още - Артьом Фоминих, директор на Иркутския алуминиев завод на конгломерата "Русал", обяви, че компанията е въвела задължително носене на маски като превантивна мярка поради разпространението на "слухове и противоречива информация". Заводът се намира в Шелехов, където в местната болница е починала 28-годишната Дария Шипилова, служител на Иркутския институт за борба с чумата.

Още: Чума в Русия: Има смъртен случай и извънредни мерки

Официално - всичко е наред

Роспотребнадзор обяви, че починалият служител на Института за борба с чумата е диагностициран с "пневмония с неизвестна етиология".

Смята се, че 28-годишната Дария Шипилова е била заразена от счупена епруветка, съдържаща пневмоничния чумен патоген. Точният начин на заразяване е неизвестен - официално това е информацията. "Люди Байкала" съобщава, че заразяването се е случило на 25 септември. Тя е била хоспитализирана на 29 септември. Три дни по-късно, в нощта на 2 октомври, тя починала. Цялото стационарно отделение на болницата "Шелехов", където е била приета, е поставено под карантина, а няколко отделения са спрели приема и изписването на пациенти. Около 200 души, които може да са били в контакт със заразената жена, са били изолирани или преместени в други медицински заведения за наблюдение. Според губернатора на Иркутска област те все още не са показали никакви симптоми.

Шипилова е завършила висше обучение по клинична лабораторна диагностика с отличие в Иркутския медицински университет две години по-рано. Епидемиологът Михаил Фаворов, разговаряйки с журналисти на "Ехо", изрази съмнение относно версията за счупената епруветка - служителите носят защитни костюми, което прави инфекцията в лабораторията изключително малко вероятна. Самият институт все още не е коментирал публично.

Защо Дария Шипилова не е могла да получи лечение, остава неясно. Михаил Фаворов, говорейки за "Ехо на Москва", предположи, че лекарите са ѝ поставили диагнозата твърде късно: "Не са разпознали това заболяване в болницата, защото кой го е виждал? През последните 10 години в Русия не е регистриран нито един случай на чума. Много е трудно за един лекар да види нещо, което не съществува".

Чумата все още не е изкоренена, като убива приблизително 60 души годишно. Според Световната здравна организация (СЗО) 423 души са починали от чума в световен мащаб между 2019 и 2025 г. По-голямата част от случаите са регистрирани в Конго и Мадагаскар. Въздушно-капковата чумна бактерия Yersinia pestis причинява тежка пневмония. Ако патогените попаднат в кръвния поток, те могат да доведат до сепсис и органна недостатъчност. Ако се диагностицира рано, чумата може да се лекува с антибиотици.

Още: Пациент в САЩ почина от белодробна чума

В същото време ТАСС, позовавайки се на Роспотребнадзор, съобщава, че санитарно-епидемиологичната обстановка в Иркутска област и градовете Иркутск и Шелехов е стабилна. Агенцията заяви, че в Иркутския институт за борба с чумата не е имало инциденти с патогенни микроорганизми и че Шипилова е диагностицирана с "пневмония с неизвестна етиология", а не с чума. Официално, сред служителите на института не са регистрирани оплаквания от инфекциозни заболявания.

На 3 октомври стана ясно, че властите в Байкалск са изтрили публикация в официален свой информационен канал, в която се иска от хората да не посещават град Шелехов, където служител на Института за борба с чумата почина в болницата.