Руските комунисти скочиха срещу режима на Путин, в Москва има арести (ВИДЕА)

"Долу царя!" "Властта на народа, мирът в света!". Такива лозунги на митинг на Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ) предизвикаха масови арести - а събитието се проведе с разрешение от официалните руски власти. То е по повод годишнината от най-тежката конституционна криза в Русия, от 1991 година, когато се стигна до стрелба по сградата на руския парламент (Черния октомври). Тогава руският президент Борис Елцин издаде указ за разпускането на парламента, а руските депутати отговориха с позиция, че Елцин е отстранен. Сутринта на 4 октомври руската армия, лоялна на Елцин, влиза с танкове в центъра на Москва. Шест танка Т-80 заемат позиции на Калининския мост и започват директен обстрел с бойни снаряди по горните етажи на сградата на руския парламент, като ги подпалват. После спецчасти прочистват сградата, а общо 150 са убитите.

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Сега руският опозиционен телеграм канал ASTRA съобщи, че има масови арести на привърженици на Руската комунистическа партия, същото казва и бившият московски общински съветник Евгений Ступин.

SOTAvision информира, че приблизително 20 задържани участници в митинга са отведени. На митинга хората скандирали различни лозунги, включително "Властта на народа, мирът на света", "Искаме свобода", "Долу Роскомнадзор", "Не на политическите репресии", "Свобода за политическите затворници" и "Долу партията на мошениците и крадците".

Освен това, участниците в протеста настояват за освобождаването на активиста от Ижевск Дмитрий Морозов, който е организиратор на протести с искане за честни избори в Русия и беше арестуван, вероятно и бит според Радио "Свобода" (защото е имал белези по лицето), и подкрепят комунистическия политик Николай Бондаренко, който беше арестуван, защото е публикувал преди време своя снимка с Алексей Навални.

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