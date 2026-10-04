Медведев: Ако ме няма в социалните мрежи, кой ще казва истината на хората на Запад? (ВИДЕО)

Думите в заглавието не са шега, а бяха казани от бившия руски президент, бивш руски премиер и настоящ зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Медведев говори пред иранската държавна медийна компания. И предизвика определено бурен смях сред всеки, който е запазил някаква хигиена на мозъчната си дейност. А Медведев продължи и, че трябвало да се работи "на това направление", визирайки информацията за "истината" - ОЩЕ: Медведев заплаши Германия с удари в Берлин, продължи и с лидерите на ЕС: Често пътувате с влак до Киев

Russia's Medvedev: I am often asked why I haven’t left a social platform like X, or Twitter. The answer is obvious: who, then, will tell the truth to the peoples of Western countries, to the peoples of Europe? At least this way they receive some information, even if it is only in limited doses. — Clash Report (@clashreport) October 4, 2026

Друго запомнящо се "откровение" на често описвания като алкохолик в украински медии Медведев: Западните държави се държали като колонизатори, провеждали колониална политика "спрямо страните от Глобалния юг" и си мислели, че са по-висши от другите, като на тази база казвали "трябва да ни се подчинявате". "Никой световен лидер няма правото да поема ролята на Господ Бог", каза бившият руски президент - интересно това важи ли за господаря му Владимир Путин, който бомбардира непрекъснато Украйна вече пета година. Но пък Медведев обясни, че това, което се случвало сега в Русия, било да се постигне победа над тези страни, които се противопоставят на "русский мир" - западните държави и НАТО, "който използва като таран нещастната Украйна". "Искаме да видим свят, в който всяка държава е представлявана равноправно", добави Медведев, без да уточнява дали това включва желанието на която и да е държава да е в НАТО, противно на руските желания - ОЩЕ: Медведев изброи условията за мир в Украйна, тя атакува ключово руско военно летище. Мерц дойде в Киев (ВИДЕО)

Russia's Medvedev: Western countries still behave toward other states on the basis of colonial thinking: “We are superior, we are strong, we are developed, and you must obey. No world ruler has the right to take upon himself the mission of the Almighty or the Lord God. https://t.co/MWvLB5Draj — Clash Report (@clashreport) October 4, 2026