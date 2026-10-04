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Медведев: Ако ме няма в социалните мрежи, кой ще казва истината на хората на Запад? (ВИДЕО)

04 октомври 2026, 11:09 часа 140 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty
Медведев: Ако ме няма в социалните мрежи, кой ще казва истината на хората на Запад? (ВИДЕО)

Думите в заглавието не са шега, а бяха казани от бившия руски президент, бивш руски премиер и настоящ зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Медведев говори пред иранската държавна медийна компания. И предизвика определено бурен смях сред всеки, който е запазил някаква хигиена на мозъчната си дейност. А Медведев продължи и, че трябвало да се работи "на това направление", визирайки информацията за "истината" - ОЩЕ: Медведев заплаши Германия с удари в Берлин, продължи и с лидерите на ЕС: Често пътувате с влак до Киев

Друго запомнящо се "откровение" на често описвания като алкохолик в украински медии Медведев: Западните държави се държали като колонизатори, провеждали колониална политика "спрямо страните от Глобалния юг" и си мислели, че са по-висши от другите, като на тази база казвали "трябва да ни се подчинявате". "Никой световен лидер няма правото да поема ролята на Господ Бог", каза бившият руски президент - интересно това важи ли за господаря му Владимир Путин, който бомбардира непрекъснато Украйна вече пета година. Но пък Медведев обясни, че това, което се случвало сега в Русия, било да се постигне победа над тези страни, които се противопоставят на "русский мир" - западните държави и НАТО, "който използва като таран нещастната Украйна". "Искаме да видим свят, в който всяка държава е представлявана равноправно", добави Медведев, без да уточнява дали това включва желанието на която и да е държава да е в НАТО, противно на руските желания - ОЩЕ: Медведев изброи условията за мир в Украйна, тя атакува ключово руско военно летище. Мерц дойде в Киев (ВИДЕО)

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Дмитрий Медведев
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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