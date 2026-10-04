Медведев изброи условията за мир в Украйна, тя атакува ключово руско военно летище. Мерц дойде в Киев (ВИДЕО)

Статут на държава, която никога няма да има ядрено оръжие. Окупираните от руската армия украински земи да бъдат признати за руски. Това са двете най-важни условия за устойчив мир в Украйна, според бившия руски президент, бивш руски премиер и настоящ зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Медведев говори пред иранската държавна медийна компания и очерта какво трябва да направи Украйна, за да "постигне устойчиво политическо уреждане".

"Тези условия са добре известни... Ще ги изброя отново за иранската аудитория. На първо място, това са неутрален, безядрен и независим статут на държавата Украйна... Второ, отхвърляне на националистическия курс на сегашния режим в Украйна и осъждане на забраната за руски език, обща забрана за всичко руско и руско, като едно от условията за такова уреждане... Трето, прехвърляне под руска юрисдикция на това, което е установено в руската конституция, а именно териториитр в Донбас и няколко други нови региона (Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област плюс Крим). Тоест, възстановяване на руския суверенитет. Ако това не се случи, ще го направим по военен път", каза Медведев, отбелязвайки, че Русия е "в състояние на военни действия".

Още: Песков: За съжаление САЩ искат първо мир в Украйна, а не да печелим заедно (ВИДЕО)

Украйна изобщо няма намерение да слуша Медведев

Междувременно, тази нощ Украйна организира нова въздушна атака срещу Русия. Този път основна цел е било руското военно летище "Ханская" край Адигея в Краснодарския край. Русия използва "Ханская", за да зарежда самолети с гориво и да нанася ракетни и бомбени удари по Украйна. Там е базирана 272-ра учебна авиационна база "Полоцкая" към Краснодарското висше военно авиационно училище "А.К. Серов". Местни жители публикуваха видеокадри в Телеграм и казаха, че атаката продължава тази нощ. Засега губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев и Оперативният щаб на Краснодарския край не са коментирали официално какво става в каналите си в Телеграм, тепърва ще излизат данни за щети и поражения. Руското военно министерство съобщи, че тази нощ над руска територия са свалени 559 далекобойни украински дрона.

На този фон, германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев, придружаван от ръководители на германски компании от отбранителната промишленост, предаде "Ройтерс". Посещението е израз на подкрепа за украинския президент Володимир Зеленски на фона на засилващите се руски въздушни атаки срещу украински градове.

"Днес пристигнах в Киев, защото през следващите седмици Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа. Днес ще кажа на президента Зеленски, че той и украинският народ могат да продължат да разчитат на нашата помощ. Ако Русия не бъде спряна, рано или късно нейната военна машина ще се обърне срещу нас", заяви Мерц, съобщава БТА.

Още: Дмитрий Медведев: Литва ще изчезне от картата на света