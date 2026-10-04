25 посолства на ЕС отказват да напуснат Киев след предупреждението на Русия за нови удари

Посланикът на Европейския съюз в Украйна Катарина Матернова увери, че дипломатическите представителства на всички 25 държави членки остават отворени в Киев. Думите на дипломата са реакция на новия призив на руското външно министерство чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица поради опасност от нови масирани удари.

Матернова посочи, че подобни действия от страна на Москва са резултат от липсата на напредък на фронта. Според нея Консултативната мисия на ЕС и дипломатическият корпус са в тесен контакт и няма да променят присъствието си в страната.

"Оставаме в Киев, както и всички останали посолства на Европейския съюз. В тесен контакт сме. Така че сме тук. Консултативната мисия на ЕС остава и посолствата на ЕС остават. Имаме 25 държави членки с посолства в Киев и всички те остават. Русия е отправяла подобни заплахи няколко пъти и според мен това е знак за разочарование, защото не са в състояние да постигнат превъзходство на бойното поле“, заяви европейският посланик, цитирана от БТА.

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Дипломатът категорично подчерта, че опитите на Кремъл да намали подкрепата за Украйна постигат обратен ефект и затвърждават решимостта на съюза.

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"Те се опитват да ни принудят да подкрепяме Украйна по-малко. Но ние, мисля, сме само още по-решени да продължим тази подкрепа. Има Виенски конвенции, които регулират дейността на дипломатическите мисии за целия свят и е по-добре Русия да не ги изпитва на сила“, предупреди Матернова.

Ескалацията идва на фона на официалното осъждане от страна на Алианса срещу скорошен руски документ до представители на НАТО, съдържащ заплахи за военен конфликт при евентуален опит за изолация на Калининградска област.

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