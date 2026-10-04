Най-важните новини за деня, 4 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 04 октомври 2026 г.

ТАКИ, АМИ, "ЗЛАТНИЯТ" ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ И РУЖА ИГНАТОВА: РАЗМИГ ЧАКЪРЯН ЗАГУБИ ДЕЛО ЗА КЛЕВЕТА СРЕЩУ BIRD

Решението на съдия Красен Вълев от Софийски районен съд вече се превърна в практика за много състави по подобен род дела. Това е ключовото изречение в публикация в официалната страница във Facebook на разследващия сайт Bird.bg, с която се изразява задоволство от решение на Върховния касационен съд (ВКС), с което окончателно медията печели дело срещу Размиг Чакърян-Ами, което Ами е завел с искане за обезщетение от 20 000 лева заради клеветнически според него материали, насочени срещу името му. Ами влезе на фокус на общественото вниамние покрай историята с ГКПП Капитан Андреево и фитосанитарния контрол там – т. нар. златна лаборатория и фирма "Евролаб", както и историите за т. нар. златен гьол/златната локва, които по същество касаят профилактична дезинфекция на влизащите в България превозни средства от Турция.

ЗА ЦЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПЪРВО Е ВИНОВЕН ТРЪМП, ПОСЛЕ СА ГЕРБ И СПЕКУЛАТА: ГЪЛЪБ ДОНЕВ ОТГОВОРИ ЗА КАКВО ЩЕ ХАРЧИМ ДА СТАНЕ ДЕФИЦИТ ОТ 5,7% ПРИ 2,8% СЕГА

Международната обстановка – това е първият фактор за поскъпването на живота в България. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев, който посочи подпалената от американския президент Доналд Тръмп война с Иран и затварянето на Ормузкия проток на първо място. Поскъпнаха горивата за това, уточни той.

МЕРЦ В КИЕВ: ОРЪЖИЯ ЗА МИЛИАРДИ ЗА УКРАЙНА. ГЕРМАНИЯ ТРЕНИРА ЗА ВОЙНА В ХАМБУРГ (ВИДЕО)

Още 1,3 млрд. евро ще даде Германия в помощ от Украйна. От тях над 1 млрд. евро са военна подкрепа, а приблизително 350 млн. евро са помощ за ремонти и оборудване в украинския енергиен сектор. Това обяви германският канцлер Фридрих Мерц при днешното си посещение в Киев.

В КИЕВ ИМА ПРЕДАТЕЛИ, НАСОЧВАЩИ РУСКИТЕ РЕАКТИВНИ ДРОНОВЕ: ДУМИ НА СЪВЕТНИК НА ЗЕЛЕНСКИ, ПРЕЖИВЯЛ РУСКО ПОКУШЕНИЕ С ДРОН (ОБЗОР - ВИДЕО)

"През цялата война никога не съм грешал в техническите си заключения и прогнози относно нашия враг. Сега настоявам, че в Киев се включват вражески радиоретранслатори/маяци, които осигуряват временно краткосрочен контролен канал за "Шахед" -ите и насочване на ударите им. Не са много - може би 1-3. Такива ретранслатори са трудни за намиране, но трябва да се търсят. Докато съществуват, отбраната на града със средства за електронна борба няма да бъде ефективно". Това написа в своя по-голяма публикация Серхий Бескрестнов. Тази година той беше ранен след удар именно с руски далекобоен дрон, след като домът му стана цел на руски безпилотни системи през април, 2026 година. А думите му идват точно когато германският канцлер Фридрих Мерц дойде в Киев тази сутрин и руски дрон нанесе нов, втори удар, по Северния мост в украинската столица.

БОРИСОВ: КОЙ ДРУГ Е НАПРАВИЛ НЕЩО В БЪЛГАРИЯ, ОСВЕН БОЙКО И ГЕРБ

Кой друг е направил нещо в България, освен Бойко и ГЕРБ, запита Борисов по време на брифинг от Русе. "В момента като ме питат какво е положението, казвам устойчиво нараства, като външния дълг. Всичко направено добро е от ГЕРБ, имали сме грешки, понесохме си шамарите за грешките, извлекли сме си поука и сега се съревноваваме с всички останали", обясни Борисов.

ИРАН: КОГАТО ВЪОРЪЖЕНИ ЖЕНИ И ДЕЦА ПАЗЯТ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

В Иран все повече въоръжени жени и деца застават на контролно-пропусквателните пунктове на ключови точки. Революционната гвардия и „Басидж“ междувременно разрастват програмите си за обучение и мобилизиране, като включват в тях и цивилни граждани. Това пише в специален анализ за Actualno.com журналистът и международен анализатор Мохамед Халаф, който наблюдава процесите в Близкия изток.



РАЗДЕЛЯНЕТО НА ОКЕАНИТЕ ЗАПОЧВА: РУСИЯ, САЩ И КИТАЙ С НОВА АРЕНА НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА БОРБА

В продължение на около пет века държавите постепенно разделят почти цялата суша на света помежду си. Днес почти всеки квадратен сантиметър земя извън Антарктида принадлежи на определена страна и попада в национални граници. Океаните обаче до голяма степен остават извън този процес. Въпреки че през историята различни държави са се опитвали да контролират моретата, огромните им размери правят подобен контрол трудно осъществим. Дори когато технологиите по време на Студената война започват да позволяват по-сериозно разделяне на морските пространства и морското дъно, великите сили предпочитат да изградят система от международни договори и многостранни институции, която да гарантира свободата на корабоплаването и да урежда правата върху морското дъно.

РЕМОНТЪТ НА ШИПКА: 380 КАМЕННИ БЛОКА ЩЕ БЪДАТ ПОДМЕНЕНИ ДО СЕПТЕМВРИ 2029 Г.

"Последният ремонт в такъв мащаб беше извършен в началото на 80-те години на миналия век в периода 1981-1982 г. През 2015 г. поисках да бъде направена проверка на състоянието на паметника. Установи се, че той не е отразен на кадастралната карта и не му е бил съставен акт за държавна собственост. Това бяха първите задачи, които трябваше да решим. В началото на 2018 г. обявихме, че паметникът вече притежава акт за публична държавна собственост. Това е ключов документ, който позволи проектирането, което предстоеше да се направи, да се извършва съгласно закона". Това заяви пред bTV директорът на Националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов.

СЪДЪТ ОСТАВИ СЛАВЧО МЕГЕРОВ В АРЕСТА, ОСНОВНАТА ВЕРСИЯ ЗА УБИЙСТВОТО Е "ЧЕРНО ТОТО"

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за умишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Така беше уважено искането на Окръжна прокуратура - Пловдив за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него. Престъплението е квалифицирано като предумишлено, а първоначалните данни сочат, че мотивът за него са неуредени финансови отношения.

ЕЦБ С ОСТРА ПОЗИЦИЯ: НЕ ВЪВЕЖДАЙТЕ ДАНЪК СВРЪХПЕЧАЛБА ЗА БАНКИТЕ

Европейската централна банка (ЕЦБ) излезе с остра позиция срещу въвеждането на извънреден данък върху свръхпечалбите на банките, определяйки подобни мерки като заплаха за финансовата стабилност. В свое официално становище (CON/2024/41), публикувано в Официалния вестник на ЕС, институцията отправя недвусмислени предупреждения към правителствата да не използват банковия сектор за запълване на бюджетни дефицити. Позицията е от ключово значение и на фона на продължаващите дебати в България за евентуално въвеждане на фискален натиск върху финансовата система, предава БГНЕС.