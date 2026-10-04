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Наземен робот се защити от FPV дрон: Реалността "Терминатор" настъпва в Украйна (ВИДЕО)

04 октомври 2026, 9:58 часа 1022 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм/Азов
Наземен робот се защити от FPV дрон: Реалността "Терминатор" настъпва в Украйна (ВИДЕО)

Наземен робот се справя с летящ към него FPV дрон - това не е филм или демонстранция, а реалност на бойното поле в Украйна. И има видео, което го показва.

Случката само потвърждава знаково предупреждение на украинския президент Володимир Зеленски и то от трибуната на ООН, пред Общото събрание на организацията. Основата на предупреждението - технологичното развитие заради войната в Украйна върви с такива темпове и мащаби, че времето, в което роботи и машини ще решават сами дали да убиват или не, вече е много близо - ОЩЕ: Зеленски предупреди, че машините идват да убиват и каза за Путин: Нулевият пациент трябва да бъде спрян (ВИДЕО) 

"Само си представете: от началото на тази година Русия вече е използвала над 2100 ракети от различни типове срещу нас, срещу Украйна, нашия народ и нашите деца. Повече от 950 от тях са били балистични ракети. За 8 месеца на тази година Русия е използвала 63 000 ударни дрона от различни типове срещу Украйна, нашия народ. И над 7700 от тях са били реактивни "Шахеди" – наистина разрушителни и много опасни оръжия. Само помислете", каза още Зеленски до какво води технологичният процес при неспираща война

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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