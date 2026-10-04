Къде отиват телесните мазнини, когато отслабваме? Отговорът ще ви изненада

Когато свалим килограми, имаме усещането, че мазнините просто "се стопяват" или се изпаряват. Но къде отива тази маса всъщност? Според учените отговорът е повече от изненадващ – около 84% от загубените телесни мазнини се издишват под формата на въглероден диоксид, а едва 16% се отделят като вода.

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Какво се случва с мазнините в тялото?

Всичко започва от храната. Приетите мазнини достигат до храносмилателната система, където се разграждат до мастни киселини. Част от тях отиват за жизненоважни функции като изграждане на клетки и хормони, но излишъкът се превръща в триглицериди и се складира в мастните клетки – било то като подкожни мазнини или като дълбоки висцерални мазнини около органите.

Когато организмът навлезе в състояние на калориен дефицит – тоест харчи повече енергия, отколкото приема с храната, той е принуден да посегне към тези запаси. Хормонални и нервни сигнали задействат процес, известен като липолиза, при който складираните мазнини се разграждат.

Пътят на енергията

След като се разградят, мастните киселини стигат до митохондриите (енергийните централи на клетките). Там те преминават през процес на изгаряне за производство на енергия, чиито крайни продукти са въглероден диоксид и вода.

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И тук идва голямата научна изненада: мазнините не се изпотяват и не се „изхвърлят“ по магически начин.

84% от тях се превръщат във въглероден диоксид и напускат тялото просто докато дишаме. 16% се превръщат във вода и се отделят чрез урината, пот и други телесни течности.

Тук трябва да се направи важна уточненост. Самото дълбоко или ускорено дишане (например по време на паника или когато се задъхваме без причина) няма да ни отслаби. Учените поясняват, че издишването е просто финалният изход на отпадните продукти от вече изгорените мазнини, а не самият механизъм, който ги задейства.

Единственият начин да принудим тялото да пусне в действие този вътрешен „инцинератор“ остава добре познатият баланс: поддържане на калориен дефицит чрез правилен хранителен режим и постоянна физическа активност.