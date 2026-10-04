Мерц в Киев: Оръжия за милиарди за Украйна. Германия тренира за война в Хамбург (ВИДЕО)

Още 1,3 млрд. евро ще даде Германия в помощ от Украйна. От тях над 1 млрд. евро са военна подкрепа, а приблизително 350 млн. евро са помощ за ремонти и оборудване в украинския енергиен сектор. Това обяви германският канцлер Фридрих Мерц при днешното си посещение в Киев.

Военният компонент на пакета ще включва оръжия с голям обсег, включително ракети с обсег над 1000 километра, дронове за атака и сателитно оборудване. Германия ще финансира и съвместното производство на дронове-прехващачи с Украйна срещу руските реактивни дронове "Геран-4" и "Геран-5". Според правителствени източници, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ще получат над 15 000 от тези дронове. Средствата за енергийния сектор ще бъдат използвани за осигуряване на генератори, трансформаторни подстанции и зимни ремонтни комплекти. "Курсът ни е правилен", категоричен беше Мерц.

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Украинският президент Володимир Зеленски разкри, че Украйна вече е разработила нова малка ракета "Ника", която ще бъде използвана срещу дронове с реактивни двигатели.

По думите на Зеленски, Украйна и Германия са подписали днес 15 споразумения с общ бюджет от 8 милиарда евро. Те обхващат покупки и доставки на ракети, артилерийски боеприпаси и други оръжия, както и съвместно производство. Двете страни също така успешно изпробваха нов съвместен дрон-прехващач SPYS, уточни украинският президент.

Ukraine and Germany signed 15 agreements today with a total budget of €8 billion, Zelensky says, covering purchases and supplies of missiles, artillery ammunition, and other weapons, as well as joint production. The two countries also successfully tested a new joint interceptor drone, SPYS, he says. — WarTranslated (@wartranslated) October 4, 2026

Зеленски каза и, че Украйна търси достатъчно 20-милиметрови боеприпаси за своите F-16, за да могат да изстрелват по 5000-6000 изстрела на ден срещу руски дронове с реактивни двигатели. По думите на украинския държавен глава, Украйна прехваща приблизително 50-70% от изстреляните от руснаците дронове с реактивни двигатели, докато конвенционалните руски модели на "Шахед" се прехващат на около 85-92%.

Русия се опитва да наруши свързаността между левия и десния бряг на река Днепър в Киев, да предизвика транспортен колапс и да принуди жителите да напуснат столицата, констатира Зеленски. "Наистина ли си мислят, че няма да отговорим", предупреди той. И благодари специално на Мерц, че германското посолство няма намерение да напуска Киев. Зеленски благодари и на тези партньори на Украйна, които си дават сметка, че Русия вече води война срещу Европа и се подготвят да отговорят на това.

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Пак призиви за мир: Путин едва ли ще чуе

"Г-н Путин, спрете тази безсмислена война! Готови сме да преговаряме, готови сме да разговаряме помежду си за прекратяване на тази война. Но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украйна трябва да спрат", каза Мерц пред сградата на Украинската академия на науките, която наскоро беше ударена от руски дрон. Преговорите, каза той, цитиран от ДПА, са възможни само след като "оръжията замлъкнат".

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По време на посещението на Мерц в Киев няколко пъти бяха зазвучени сирени за въздушна тревога. Мерц беше придружен от министъра на икономиката Катерина Райхе и ръководителите на Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence и Quantum Systems. Той също така обяви, че Германия, Франция и Обединеното кралство ще проведат среща на "коалицията на желаещите" тази зима.

Междувременно, беларуската опозиционна медия NEXTA направи репортаж как Бундесвера тренира за война в пристанището в Хамбург - с дислоциране на колони военна техника и с превозване на танкове с кораби. 5000 души провеждат учения как най-бързо да помагат на германската армия да се придвижи на изток в случай на нужда, дори ако Хамбург бъде атакуван с дронове. 1,350 млрд. евро ще се похарчат за модернизация и подсилване на инфраструктурата на пристанището за защита срещу безпилотни системи. Съгласно плановете на НАТО, в случай на нужда Германия трябва да може да "прекара" през територията си 800 000 войници и 200 000 единици военна техника за 6 месеца. А Германия формира и полк за работа с военни дронове, той трябва да е окомплектован до 2029 година - ОЩЕ:

The Port of Hamburg is being prepared for war Germany plans to modernize the port so that, in the event of a conflict with Russia, tanks and other heavy equipment could be transported through it. — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2026