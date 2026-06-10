На другия бряг: Германия помага с милиони за снарядите за Украйна, Естония и Латвия ще правят дронове с Киев

След като българският министър на отбраната Димитър Стоянов обяви, че страната ни спира да изпраща въоръжение на Украйна от складовете на армията, в Европа впечатление направи как редица страни ускориха подкрепата си за Киев във военно отношение. Това се случва в период, в който натискът върху диктатора Владимир Путин най-накрая да седне на масата за добросъвестни преговори, е по-силен от всякога заради клатещата се руска икономика и успехите на Украйна на бойното поле.

Още: Потвърдено: Не спираме всички оръжия за Украйна

Германия дава 300 млн. евро за снаряди по чешката инициатива

Германия ще предостави допълнителни 300 милиона евро за ръководената от Чехия инициатива за доставка на артилерийски боеприпаси за Украйна, обяви германският министър на отбраната Борис Писториус на 9 юни по време на разговори с чешкия си колега в Берлин. „Германия ще предостави допълнителни 300 милиона евро за тази инициатива – това са приблизително 50 000 снаряда за далечен обстрел“, заяви той.

Германският министър описа чешката инициатива като съществена за снабдяването на Украйна с спешно необходими боеприпаси и обеща продължителна подкрепа от страна на Берлин по проекта.

Съобщението дойде, докато Писториус беше домакин на чешкия министър на отбраната Яромир Зуна в Бендлерблок, щабквартирата на германското министерство на отбраната, по повод първото му посещение в Берлин. Подкрепата за Украйна беше централна тема в разговорите между министрите, които обхванаха също така двустранното сътрудничество в областта на отбраната, ситуацията в Близкия изток и подготовката за срещата на върха на НАТО през 2026 г. в Анкара.

Снимка: Борис Писториус, Getty Images

Стартирала в началото на 2024 г. на фона на сериозния недостиг на боеприпаси, с който се сблъскаха украинските сили, инициативата, ръководена от Чехия, се превърна в ключов източник на артилерийски снаряди за Киев и широко се признава, че е спомогнала за стабилизирането на доставките по време на критична фаза от войната.

Още: "Вече сме дали достатъчно": Радев обвърза спирането на оръжието за Украйна с европейското ни бъдеще

Според чешкото министерство на отбраната до момента в рамките на инициативата са доставени над 3 милиона артилерийски снаряда, включително 1,5 милиона броя през 2024 г. и още 1,8 милиона през 2025 г. Чехия има сключени договори за доставка на около 1 милион допълнителни боеприпаса през 2026 г.

Съобщението идва във важен момент, тъй като инициативата се сблъсква с намаляващо международно участие. Чешкият президент Петр Павел заяви миналия месец, че броят на участващите страни е спаднал от 18 на 9, откакто премиерът Андрей Бабиш встъпи в длъжност през декември 2025 г.

Латвия и Естония подписаха споразумения с Украйна за военно сътрудничество

На 9 юни Украйна подписа споразумение за сътрудничество в областта на безпилотните летателни апарати с Латвия и декларация за сътрудничество в областта на отбраната с Естония. По този начин нападнатата от Русия страна укрепи връзките си в областта на сигурността и отбраната с балтийските държави по време на срещата на върха на Северно-Балтийската осмица в Талин. Украинският президент Володимир Зеленски обяви споразуменията след срещи с латвийския министър-председател Андрис Кулбергс и естонския премиер Кристен Михал.

Ukraine–Nordic-Baltic Summit. I want to thank Estonia for hosting. The NB8 format is very practical. There are three key priorities:



First, to make diplomacy more active. We discussed today how to do that.



Second, to provide Ukraine with air defense and strengthen our… pic.twitter.com/2pcSXz32e1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2026

Споразумението с Латвия се фокусира върху производството на дронове, споделянето на технологии и сътрудничеството в областта на отбраната, докато декларацията с Естония формализира сътрудничеството в области като развитие на отбранителната промишленост, противовъздушна отбрана и обмен на военен опит.

„Това са конкретни стъпки за укрепване на съвместната ни отбрана и съвместното производство, а това означава също - и това е важно, че експертният опит и опитът на Украйна помагат за укрепването на нашите партньори“, заяви Зеленски по повод сделката с Латвия.

Кулбергс добави, че споразумението ще позволи на Латвия и Украйна да споделят експертиза в областта на технологиите за дронове и военното обучение, като същевременно разширят сътрудничеството в отбранително-промишлената сфера между двете страни. Споразумението за дронове ще има „взаимна полза за повишаване на безопасността на балтийското небе и укрепване на икономическите и военните връзки“, заяви той в социалните мрежи.

It was a pleasure to meet 🇺🇦 president @ZelenskyyUa in person,

Since today, we take real steps in creating Ukraine antidrone expertise in Latvia. Our skies can only be protected if we follow Ukraine example, know-how and experience.

We signed Drone Agreement to have mutual… https://t.co/AE1iK41T6E — Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) June 9, 2026

Още: ЕС не става за медиатор във войната: И Зеленски го каза. Русия е близо до важен успех на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна и Естония подписаха Съвместна декларация за засилено сътрудничество в областта на сигурността и отбраната. „Днес подписахме Декларацията за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната между Естония и Украйна. Ще задълбочим сътрудничеството в отбранителната промишленост, ще се учим един от друг и заедно ще укрепим сигурността на Европа“, заяви Михал.

Зеленски заяви, че декларацията създава рамка за разширено сътрудничество в няколко области на отбраната. „Нашите страни направиха важна крачка напред – подписахме Съвместната декларация за засилено сътрудничество в областта на сигурността и отбраната. Този важен документ формализира области като обмен на опит, сътрудничество в отбранителната промишленост и противовъздушната отбрана. Продължаваме също да работим по споразумение във формат "Сделка за дронове"“, каза той.

Още: Бивш шеф на НАТО посочи слабите места на Путин и Русия: Европа трябва да говори чрез сила

I thank Estonia and @KristenMichalPM personally for supporting Ukraine. This truly means a great deal to us. During our meeting, I presented the Prime Minister with the Order of Prince Yaroslav the Wise, II Class.



And today, our countries took a critical step forward—we signed… pic.twitter.com/5k561g891n — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2026

Зеленски благодари на Естония и другите скандинавски и балтийски държави за тяхната непрекъсната подкрепа. Описа ги като партньори, които са подкрепяли Украйна „много принципно, много значимо и приятелски“ от началото на пълномащабната руска инвазия, предаде Kyiv Independent.

Визитата идва в момент, в който Киев засилва дипломатическите си контакти в навечерието на предстоящите срещи на върха на Европейския съюз, Г-7 и НАТО, като същевременно търси допълнителна военна подкрепа и координация със съюзниците си в отговор на войната на Русия.

Още: В чужбина се питат защо България саботира европейския натиск върху Путин за край на войната (ВИДЕО)