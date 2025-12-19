НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 19.12.25 - Русия за пръв път каза колко плаща за войната си в Украйна

Изминаха 45 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Русия пак ясно демонстрира, че не мисли за мир в Украйна, а за война. Това пролича на вчерашното разширено заседание на колегията на руското военно министерство, водено от Путин. Именно там руският военен министър Андрей Белоусов съобщи и каква е сметката за войната, която плаща Русия – за пръв път, откакто Путин нареди пълномащабната руска инвазия в Украйна. Разходите на руския държавен бюджет, "пряко свързани със специалната военна операция", възлизат на 5,1% от БВП през 2025 година. Според прогнозата на Министерството на икономическото развитие на Руската федерация, БВП тази година ще възлиза на 217,3 трилиона рубли - следователно, разходите на Русия за водене на война с Украйна могат да бъдат оценени на 11,1 трилиона рубли. Според последните данни на руското финансово министерство, разходите от федералния бюджет по перата "Национална отбрана" през 2025 г. ще възлизат на 13,5 трилиона рубли. Значи приблизително 82% от тази сума ще бъде изразходвана директно за войната с Украйна.