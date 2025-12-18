Русия за пръв път каза колко плаща за войната си в Украйна и пак уж превзе Купянск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Доналд Тръмп е наясно, че руският диктатор Владимир Путин иска не само част от Украйна, а я иска цялата. Но Тръмп е убеден, че може да постигне всичко и никога не се съмнява в себе си, не си поставя граници и не се спира пред която и да е цел. Ако види възможност да си отмъсти на свои политически опоненти, той го прави. Това заяви Сузи Уайлс, ръководителят на администрацията на Белия дом, в интервю за Vanity Fair. Интересен щрих в материала е, че според Уайлс вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс подкрепя Тръмп не по убеждение, а защото е кариерист и отделно много подкрепя всякакви конспиративни теории. Самата Уайлс обаче коментира, че материалът е изопачен и казаното от нея е вадено от контекст.

"Тръмп е нарцисист и вярва, че личните му взаимоотношения с Путин гарантират мир между САЩ и Русия, но Путин го вижда като лесна мишена за манипулация" - думите са на Джон Болтън, бившия съветник по националната сигурност на президента на САЩ, който се превърна в мишена на Тръмп. Тези думи всъщност много добре, в комплект с казаното от Уайлс, отразяват каква несигурност сее по света американският президент. До какво води това - пример за открито заявеното от Путин преди няколко часа какво смята да прави с Украйна – Още: "Ако ЕС не ги конфискува, САЩ ще го направят": Москва убеждава Вашингтон да й върне замразените активи срещу малък дял?

🇺🇸 Ex-US NatSec Advisor John Bolton: Trump is narcissistic and believes his personal rapport with Putin ensures peace between the U.S. and Russia, but Putin sees him as an easy target for manipulation. pic.twitter.com/qoryHnUOz3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 17, 2025

Цената на войната

Русия пак ясно демонстрира, че не мисли за мир в Украйна, а за война. Това пролича на вчерашното разширено заседание на колегията на руското военно министерство, водено от Путин. Именно там руският военен министър Андрей Белоусов съобщи и каква е сметката за войната, която плаща Русия – за пръв път, откакто Путин нареди пълномащабната руска инвазия в Украйна. Разходите на руския държавен бюджет, "пряко свързани със специалната военна операция", възлизат на 5,1% от БВП през 2025 година. Според прогнозата на Министерството на икономическото развитие на Руската федерация, БВП тази година ще възлиза на 217,3 трилиона рубли - следователно, разходите на Русия за водене на война с Украйна могат да бъдат оценени на 11,1 трилиона рубли. Според последните данни на руското финансово министерство, разходите от федералния бюджет по перата "Национална отбрана" през 2025 г. ще възлизат на 13,5 трилиона рубли. Значи приблизително 82% от тази сума ще бъде изразходвана директно за войната с Украйна.

Белоусов заяви и, че работата на руското военно министерство през 2025 г. се извършва при сериозни финансови ограничения, свързани с федералния бюджет. Той оцени общия бюджет на ведомството си за тази година на 7,3% от БВП (15,9 трилиона рубли). Делът на небойните разходи е намален през 2025 г. от 2,7% на 2,2% от БВП, каза министърът. Руските власти преди това не бяха разкривали общия бюджет на Министерството на отбраната (включително класифицираната част) от съображения за сигурност. А военният разбор на Белоусов подсказва, че Русия ще продължава да залага на война на изтощение, но беше интересно да се разбере, че според данните на руския военен министър през 2025 година 32 800 души месечно са подписвали договори да влязат в руската армия, докато данните на украинския генщаб сочат по 34 600 убити, ранени и изчезнали по време на операция руски войници средно на месец през тази година – Още: Русия превзе Украйна: Така излезе от прякото излъчване на поредното заседание на руското военно министерство (ВИДЕО)

Думите на Путин на същото това заседание показват, че той няма да се задоволи с мирно споразумение за Украйна дори и на база първоначалния план от 28 точки, който изтече през ноември, какво остава за редактиран вариант – такава е оценката на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Кремъл никога публично не е казвал, че ще се съгласи с плана, но в последните седмици отхвърли доста точки от него, начело с гаранции за сигурност, които да спрат евентуално подновяване на войната. Ясно е откъде идва основната опасност – на 24 февруари, 2022 година се видя кой атакува с военна сила. Отделно Путин пак повтори как било глупост да се смята, че Русия ще атакува НАТО, но НАТО се било готвело за война. По същия начин всички фигури в режима му повтаряха преди старта на руската инвазия в Украйна как било глупост да се смята, че Русия ще атакува и ще подпали война, говорителката на руското МВнР Мария Захарова дори нарече психичноболни тези, които го казваха - Още: Путин отговори на Тръмп за мира в Украйна: Вземаме своето при всички случаи (ВИДЕО)

Междувременно, германският канцлер Фридрих Мерц директно заяви – Путин вече започна война с Европа. "Русия ни атакува всеки ден – с дронове, саботажи, покушения, шпионаж, кибератаки и целенасочена дезинформация", каза той, като де факто призна, че Европа не отговаря на тази агресия по пропорционален начин. Всичко това засилва страховете, че Старият континент оставя Путин в ролята на Хитлер и последствията ще са същите – Още: Захарова плаши руснаците в Европа с "тъмнина" заради липсата на руски газ, те я съсипаха с ВИДЕО

❗ Merz calls things by their proper names: Putin is already waging war against Europe



“Russia attacks us every day — with drones, assassinations, sabotage, espionage, cyberattacks, and targeted disinformation,” the German chancellor said.



Yet the response to these attacks… pic.twitter.com/8Y1jPj6Upj — NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Тотален срив в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 17 декември е имало 134 бойни сблъсъка, докато на 16 декември бяха 278 – спадът е огромен. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 136 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 43 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3869 изстреляни снаряда, като това е с около 140 повече за денонощие. Руската армия е използвала 4855 FPV дрона, което е с около 1300 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

38 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление по украински данни, като отново Покровск и Мирноград са посочени изрично за места, където се водят боеве. 9 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Олександриевско направление, а 10 руски пехотни атаки са извършени в района на Гуляйполе, Запорожка област, още по-на юг. От североизток на Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 17 руски пехотни атаки, но откъм Часов Яр (Краматорското направление) няма нито една. 15 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, като украинският тръст Център за отбранителни стратегии твърди, че там се появяват все повече африкански наемници в редиците на руската армия и това я спъва да действа адекватно, заради езикова бариера – няма друго направление, в което да е имало двуцифрен брой руски пехотни атаки.

Russian infantry got destroyed by remote detonation near Novopidhorodne, Dnipropetrovsk region. pic.twitter.com/VQD9SDBv3l — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 17, 2025

Русия продължава да лъже, че е превзела изцяло Купянск – популярният украински проект Deep State публикува геолокализация на видео, в което се твърди, че руски войници са на място в Купянск и че градът е под руски контрол. Геолокализацията показва, че видеото е заснето в село на 20 километра източно от Купянск. Това видео не е нищо чудно, след като и руският военен министър Андрей Белоусов стана поредният, обявил Купянск за превзет от руснаците, без да има каквито и да е потвърждения с геолокализирани кадри, че те дори са близо то такова нещо. Но руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, пише следното в дневния си обзор за Купянск: "В сектора Купянск ситуацията е изключително тежка и украинските въоръжени сили се опитват да консолидират позициите си в центъра на Купянск". Геолокализирани видеокадри показват как украински войници, напредващи в центъра на града, биват обстрелвани от руснаците с дронове:

Russian sources shared video from Tavilzhanka (20 km from Kupyansk), falsely claiming it proves Moscow controls Kupyansk, DeepState reports. Amid Kremlin propaganda about “full control” of the city, this misleading footage is being circulated to distort the reality on the… pic.twitter.com/EXFU40z7D1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 17, 2025

Russia’s Defense Minister Belousov has again claimed that Kupyansk is under Russian control, stating that Ukrainian forces are "unsuccessfully trying to retake it", despite the fact that Ukraine controls 90% of the city and has pushed Russian troops dozens of kilometers from its… pic.twitter.com/2uXHYuYGI0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 17, 2025

"Врагът разполага с достатъчно резерви в тила на Покровското направление, за да продължи активните настъпателни операции. Селидово се е превърнало във вражески логистичен център, градът гъмжи от "орки", коментира украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов. Бием се в югоизточните покрайнини на Гришино (западно предградие на Покровск), засилваме натиска върху Мирноград, уверява руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора":

🔥 Ukraine’s 155th Brigade shared footage of Russian motorcycle assault groups being stopped near Pokrovsk. Drone reconnaissance spotted several attempted breakthroughs from the north and south, all were repelled. pic.twitter.com/Q6yCKjQjXm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 17, 2025

Ukrainian forces destroyed a Russian forward position in eastern Hryshyne (Pokrovsk axis). Russian troops continue probing toward Hryshyne in small groups from Pokrovsk, but remain under constant fire. The area is actively defended by the 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/Kv6wSdD4dl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 17, 2025

Украинският военен канал "Офицер" твърди, че руснаците много активно опитват да пробият през село Шахово, на северния фланг на Покровск, за да се доберат до района южно от Добропиля, от който бяха изхвърлени тази есен. Опитват се да изградят понтонни съоръжения, с които да минават по лесно от източния на западния бряг на река Казенни Торец – засега всичко върви много зле за руснаците, ситуацията наподобява куп хаотично скитащи се руски войници, които си търсят смъртта, добавя каналът:

🇺🇦 Another Russian “winter walk” ends early near Dobropillia. Using fog for cover, Russian troops launched a motorized infantry assault with 16 quadbikes in the sector held by Ukraine’s 1st Corps “Azov”. None reached their target. A combo of mines, drones, and artillery crushed… pic.twitter.com/psgGougNMo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 17, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 82 далекобойни дрона по цели в Украйна, около 50 от тях са били клас "Шахед", сочи сводката на украинските ВВС. Свалени са 63 дрона, има удари на общо 12 места в Украйна. В Черкаси има 6 ранени, съобщава военновременният ръководител на областта Игор Табурец в канала си в Телеграм. Част от града е без ток. В Кривой Рог, родния град на Володимир Зеленски, има четирима ранени – три жени и един мъж, съобщават украинските спешни служби. В Запорожка област има щети по пореден жилищен блок след руски обстрел, за щастие няма пострадали хора – Още: Украйна удари кораб в Ростов на Дон, има загинали (ВИДЕО)*

DTEK has revealed footage of a substation in Artsyz, Odesa region, nearly destroyed by a Russian strike. The attack left large parts of the city without electricity, with power unlikely to be restored before December 26. pic.twitter.com/MozzwwP0WR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 18, 2025