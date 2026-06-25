НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 25.06.26 - Русия изнудва Беларус да влезе във войната с Украйна

Изминаха 50 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Най-близкият съюзник на Русия - Беларус - се очертава като потенциален нов фронт в конфронтацията на Кремъл със Запада. Москва се стреми да укрепи военния си съюз със сателитната държава, а Украйна заплашва с удари по нейна територия. По-рано тази година Руската федерация е започнала кампания за оказване на натиск върху Беларус с надеждата да използва съседката си като трамплин за разширяване на войната в Украйна или за провеждане на неконвенционални операции срещу страни членки на НАТО, казват бивши и настоящи руски и европейски длъжностни лица, цитирани от The Wall Street Journal.