Първи случай на ебола в Европа е факт

Първи потвърден случай на ебола е установен в Европа след като лекар, завърнал се от Демократична република Конго, където върлува епидемията, бе диагностициран със заболяването във Франция. Така страната става първата държава извън Африка, потвърдила случай на заразен на територията си. Предишните случаи в Бразилия и Италия на съмнение за заразяване не се потвърдиха.

Става дума за рядък щам на вируса, известен като "Бундибуджо", за който няма нито ваксина, нито специфично лечение.

"Пациентът, който се е завърнал от един от районите в ДР Конго, където циркулира вирусът, незабавно е приет в специализирано заведение и е в стабилно състояние", се казва в прессъобщение на френското Министерство на здравеопазването. Оттам заявиха пред АФП, че случаят е идентифициран в континенталната част на Франция, но отказаха да дадат повече подробности за местоположението, заради медицинска конфиденциалност.

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Въпреки че здравните власти подчертаха, че опасността от предаване се смята за ниска, френският премиер Себастиен Льокорню незабавно заяви, че следи ситуацията "много внимателно".

Според най-новите официални данни в ДР Конго 1048 души са заразени с вируса, от които 267 са починали, което прави смъртността около 25%. Редица експерти обаче смятат, че мащабът е подценен, тъй като епидемията засяга региони, които са много отдалечени.

Повече от 70 медици са заразени с ебола