Путин изнудвал Лукашенко с пари, за да вкара Беларус във войната

Най-близкият съюзник на Русия - Беларус - се очертава като потенциален нов фронт в конфронтацията на Кремъл със Запада. Москва се стреми да укрепи военния си съюз със сателитната държава, а Украйна заплашва с удари по нейна територия. По-рано тази година Руската федерация е започнала кампания за оказване на натиск върху Беларус с надеждата да използва съседката си като трамплин за разширяване на войната в Украйна или за провеждане на неконвенционални операции срещу страни членки на НАТО, казват бивши и настоящи руски и европейски длъжностни лица, цитирани от The Wall Street Journal.

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Ключовият фактор Лукашенко: ще иска ли война, при положение че подобрява отношенията си със Запада?

Този ход е сигнал, че Москва може би обмисля рискована ескалация на войната в период, в който армията ѝ се мъчи да напредне в Източна Украйна, а диктаторът Владимир Путин се сблъсква с отслабваща вътрешна подкрепа на фона на тежко икономическо положение. Длъжностни лица твърдят, че Беларус, където руснаците са разгърнали тактически ядрени оръжия, би могла да бъде ключов фактор в този план.

Беларуският диктатор Александър Лукашенко заяви, че френският президент Еманюел Макрон, по време на телефонен разговор от около 90 минути миналия месец, му е казал, че Париж разполага с информация, че Беларус възнамерява да засили участието си във войната. Той каза, че Макрон го е предупредил да не го прави. Съветник на Макрон потвърди разговора, като заяви, че френският президент „е подчертал рисковете, пред които Беларус ще се изправи, ако позволи да бъде въвлечена във войната на агресия на Русия срещу Украйна“.

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След като през 2022 г. Русия използва територията на Беларус по време на първоначалната си инвазия в Украйна, Минск до голяма степен остана извън конфликта. През изминалата година американски официални лица многократно посещаваха Беларус в опит да откъснат страната от Русия. Вашингтон отмени санкциите срещу беларуския калиев карбонат и насърчи съседните държави да направят същото, като по този начин позволи износ, който би донесъл известни приходи на страната, изпитваща финансови затруднения.

Снимка: Getty Images

Лукашенко, от своя страна, също освободи около 500 политически затворници след преговори с американски официални лица.

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„Включването във войната би противоречало на стратегическите цели на Лукашенко, които, изглежда, са свързани с подобряването на отношенията му със Запада“, твърди Александър Пирозников, основател на Източноевропейския стратегически форум – мозъчен тръст и консултантска фирма, фокусирана върху Русия и Беларус.

Наскоро обаче Беларус продаде бензин и други рафинирани нефтопродукти на Русия, която се сблъсква с нарастващ недостиг на гориво след украинските атаки срещу нефтената и рафиниращата инфраструктура: Няма бензин в Русия: 19 региона с купони, вицепремиерът успокоява Путин.

Натискът на Зеленски срещу Лукашенко: Беларус може да стане цел на Украйна, каквато е самата Русия

Москва също така все по-често използва наземни станции за дронове на беларуска територия, за да насочва по-навътре в Украйна безпилотни апарати, изстреляни от Русия. В момента в Беларус са разположени около 2000 руски войници.

Подкрепата на Минск привлече вниманието на Украйна, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев ще нанесе удари по наземните станции в Беларус, ако страната продължи да позволява на Русия да ги използва. Станциите са били използвани при неотдавнашните руски удари срещу Ровно, Житомир и Волин в Украйна, каза Зеленски. Той предупреди, че ако Лукашенко не унищожи станциите, тогава „ние ще унищожим всичко“.

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Подкрепата на Беларус за Русия може да превърне страната в украинска цел, което ще я направи уязвима към подобни атаки, каквито Киев провежда дълбоко в самата Русия, прекъсвайки веригите за доставки и нанасяйки щети на нейната промишлена база.

Москва затяга винтовете около Минск, иска атаки с дронове и разширяване на фронта

Въпреки това Русия засилва натиска върху Беларус, казват бивши и настоящи руски и европейски длъжностни лица, цитирани от WSJ. Според тях исканията на Москва включват:

използване на беларуска територия за провеждане на атаки с дронове срещу Украйна;

разширяване на фронтовата линия на запад и отвличане на украинските войски от районите с по-висок приоритет на изток;

като алтернатива Беларус би могла да бъде използвана за операции срещу съседите ѝ от НАТО (Полша, Литва и Латвия).

Снимка: Kremlin.ru

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Миналия месец Зеленски заяви, че Киев е разполагал с подробности за комуникациите между руски и беларуски официални лица, които сочат, че Москва обмисля да използва Беларус за евентуални военни операции или в южната част на Украйна, или в балтийските държави на север от страната.

Бивш руски разузнавач, запознат с дискусиите между Русия и Беларус, потвърждава, че Москва оказва натиск върху Беларус, заплашвайки да спре финансовата подкрепа, от която Минск зависи. Той посочва, че повечето разговори са се състояли между Лукашенко и руския посланик в страната Борис Гризлов.

Миналия месец Русия и Беларус проведоха съвместни ядрени учения, а руските въоръжени сили транспортираха ядрени бойни глави до полеви позиции на беларуски балистични ракети: Русия и Беларус тренират използване на ядрено оръжие след украинските удари в Москва.

Разбира се, няма признаци, че Русия планира в най-близко бъдеще да използва Беларус за военна операция, но тази възможност не е изключена, казват източници на американското издание, запознати с въпроса. Според тях такава операция не би била непременно конвенционална военна атака. Тя би могла да бъде нападение, целящо да тества отбранителните способности на НАТО или да подкопае подкрепата за Украйна, както например когато миналото лято около 20 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша от територията на Беларус.

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