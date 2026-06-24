Швейцария удари Канада и спечели група „В“ на Мондиал'26, Босна продължава да мечтае за място на елиминациите

Швейцария спечели група „В“ на Световното първенство по футбол. Това стана факт, след като „часовникарите“ победиха Канада с 2:1 в последния си мач от груповата фаза на надпреварата. Въпреки поражението „кленовите листа“ остават на второ място в подреждането и също си осигуриха място на 1/16-финалите. Националният тим на Босна и Херцеговина пък продължава да мечтае за елиминациите, след като се наложи с 3:1 над Катар, а това може да им донесе класиране напред като един от най-добрите трети отбори в турнира.

Швейцария нанесе своя удар след почивката

Швейцария започна по отличен начин двубоя си с Канада и още в 11-ата минута можеше да поведе, но Емболо не успя да преодолее стража на „кленовите листа“. В средата на първата част Грегор Кобел спаси „часовникарите“ от попадение след опасен удар на Ларин. До края на първото полувреме северноамериканците имаха още две много добри ситуации, но Ахмед и Джонатан Дейвид не успяха да се възползват.

В самото начало на втората част Швейцария най-накрая стигна до гол. Той бе дело на Варгас, който получи страхотен пас от лявото крило и с мощен удар се разписа за 1:0. Десетина минути по-късно европейският тим реализира второ попадение. Емболо намери по отличен начин Манзамби, които не остави никакви шансове на канадския вратар. Около четвърт час преди края на редовното време „кленовите листа“ върнаха едно попадение чрез Промис Дейвид, но силите им не стигнаха за нищо повече.

🚨🌎 OFFICIAL: Switzerland win Group B, Canada also fly to World Cup round of 32! pic.twitter.com/QeInzGpw7t — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Четири гола и две греди във втория мач

Босна поведе в 30-ата минута на мача си срещу Катар, след като Карим Алайбегович се разписа със страхотен удар от далечно разстояние. Малко по-късно балканците реализираха и второ попадение. Джеко стреля силно, топката се чукна във футболист на съперника и влетя в мрежата на Ал-Браки. Босненците бяха близо до втори гол в 38-ата минута, но ударът на Джеко срещна гредата.

Малко преди края на редовното време на първата част Катар върна един гол, след като Алайдос матира стража на съперника. В третата минута на даденото от съдията продължение арабският тим се размина на косъм с изравнителното попадение. Педро Мигел се оказа на добра позиция и стреля силно, но право в левия страничен стълб.

След почивката темпото спадна и двата тима рядко поглеждаха към вратата на съперника. В крайна сметка Босна стигна до трети гол в 80-ата минута, когато Ермин Мамич бе точен и оформи крайното 3:1 за балканския тим.

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