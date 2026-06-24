Зеленски: Русия прехвърля ПВО системи от регионите си към Москва и Керченския мост

Разследващите служби са се сдобили с вътрешни руски документи, съдържащи реалистична оценка на последствията от украинските удари с дългообхватни оръжия, заяви на 24 юни украинският президент Володимир Зеленски. Според него е документиран и отговорът на руското ръководство въз основа на настоящата ситуация, в която украинските сили засилиха въздушните нападения срещу столицата Москва и окупирания полуостров Крим.

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Русия отслабва вътрешността на страната

Една от тези мерки е преместването на системи за противовъздушна отбрана от руските региони към Москва и Керченския мост. "Всъщност това са двата периметра, които руснаците са получили заповед да защитават, като отслабват други райони на собствената си територия и във временно окупираната територия на Украйна. Ще си извлечем изводите“, написа украинският президент в Telegram след получен доклад от Олег Иващенко, началник на Главната разузнавателна дирекция към Министерството на отбраната на Украйна (ГУР).

Снимка: Getty Images

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Над 60 000 тона боеприпаси от арсенала на Балтийския флот на Русия са били унищожени

Зеленски също така съобщи, че в резултат на последните атаки над 60 000 тона боеприпаси са били унищожени в арсенала на Балтийския флот край Санкт Петербург.

Там украинците удариха на два пъти базата в Кронщад, а също и складовете на 15-и арсенал на руския военноморски флот в Ломоносовски район на Ленинградска област. След атака с дрон на 6 юни 2026 г. в складовете пламнаха пожари и засегнаха площ от приблизително 1,5 квадратни километра: Гори руски ракетоносец: Украйна удари военна база в Кронщад (ВИДЕО).