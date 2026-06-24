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Московската рафинерия си "взема почивка" до края на годината, украинските дронове ѝ донесоха "бърнаут" (ВИДЕО)

24 юни 2026, 16:03 часа 1105 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Московската рафинерия си "взема почивка" до края на годината, украинските дронове ѝ донесоха "бърнаут" (ВИДЕО)

Малко вероятно е нефтопреработвателният завод в московския квартал Капотня да възобнови производството си през тази година, съобщава агенция Reuters, позовавайки се на свои запознати източници от индустрията. Заводът е претърпял сериозни щети в резултат на украински атаки с дронове и няма да може да работи пак поне в следващите шест месеца - вероятно до края на 2026 г., гласи информацията.

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Две украински атаки за два дни

Московският нефтопреработвателен завод беше атакуван от украински безпилотни летателни апарати два пъти в рамките на два дни този месец - на 16 и 18 юни.

На 16 юни беше изведена от строя инсталацията AVT-6 (53% от капацитета, около 160 000 барела на ден), а на 18 юни – втората инсталация Euro+ (47 % от капацитета). Повредени бяха също резервоари, тръбопроводи и друго оборудване. След това производството бе преустановено.

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Защо рафинерията е важна за Русия?

Рафинерията има капацитет за преработка на 11,6 милиона тона нефт годишно. От този обем тя произвежда приблизително 3 милиона тона бензин и 3,2 милиона тона дизелово гориво.

Заводът играе ключова роля в снабдяването на региона на руската столица - той произвежда приблизително 40% от цялото гориво в Москва, както и 70% от бензина и авиационното гориво в Московска област. 

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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