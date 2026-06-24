Австрия въвежда модела "Затвор в родината" за осъдени чужденци

Лица, осъдени в Австрия, ще могат да бъдат прехвърляни директно от затвора в техните държави на произход. Моделът „Затвор в родината“, одобрен от правителството, беше обявен от министрите на вътрешните работи Герхард Карнер и на правосъдието Ана Шпорер. Конкретно се предвижда лица, срещу които има действаща забрана за влизане или пребиваване, в бъдеще да бъдат извеждани от страната без тяхно съгласие след изтърпяване на минималния срок на наказанието. Изключение ще се прави за тежки престъпления с насилие, сексуални престъпления и терористични деяния.

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Досега подобни трансфери към държавата на произход често са се проваляли заради отказа на самите засегнати лица. В бъдеще това правило няма да се прилага. Както обяснява министърът на правосъдието Ана Шпорер, по този начин престъпници могат да бъдат върнати в родните си страни „против волята им“.

Мярката има за цел да намали натоварването на австрийските затвори с около 300 лишени от свобода годишно. В момента местата за лишаване от свобода са запълнени на 108 процента, което прави въвеждането на мярката много спешно, включително заради подобряване на условията в затворите и постигане на целта за ресоциализация. Освен това министър Шпорер планира създаване на експертна работна група, която да разработи алтернативи на кратките ефективни присъди, особено в областта на младежкото наказателно право.

В момента 52 процента от затворниците в австрийските затвори и центрове за съдебно-психиатрично лечение не са австрийски граждани, като 20 процента от тях са граждани на държави от ЕС.

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В рамките на Европейския съюз съществува правна рамка, която задължава държавите да приемат обратно свои граждани, осъдени за престъпления. Създадена е специална работна група, която да осигури добро и тясно сътрудничество с чуждестранните власти.

Според правителствени данни през миналата година са извършени 208 подобни трансфера, през 2026 година до момента са осъществени 80 трансфера.

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Междувременно предприетите мерки за ограничаване на миграцията вече показват ефект. Преди да бъде спряно събирането на семейства през първата половина на 2024 година в Австрия са пристигнали над 6000 души. През първата половина на 2026 година броят им е бил 55 души, съобщи министърът на вътрешните работи Герхард Карнер.

Тази тенденция трябва да бъде трайно обезпечена, заяви той, депортирането директно от затвора е „изключително важен модел за облекчаване на полицейските органи и системата за задържане преди депортиране“.