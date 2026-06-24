Израел и Ливан са далече от споразумение, Рубио защити Тел Авив (ВИДЕО)

Първият ден на преговорите между Израел и Ливан във Вашингтон приключи без напредък, със сериозни разногласия относно обхвата и сроковете за изтегляне на израелските сили. Разговорите са все по-напрегнати, а разликите между двете страни останаха големи, предава изданието Axios. Според информацията, американските посредници сега ефективно рестартират преговорите в опит да смекчат позициите и да върнат страните на масата за преговори.
Същевременно американският държавен секретар Марко Рубио защити Израел. „Единствената причина Израел да е в Ливан е, че Хизбула изстрелва ракети и дронове оттам. Те ясно дадоха да се разбере това. Именно затова са и преговорите, които започнаха вчера и продължават и днес“, заяви Рубио пред журналисти по време на посещението му в Кувейт.
Marco Rubio on Lebanon:— Clash Report (@clashreport) June 24, 2026
The only reason Israel is in Lebanon is because Hezbollah launches missiles and drones from there.
They made that clear. pic.twitter.com/SkQtexNmrk
„Колкото повече територия контролира ливанската армия, толкова по-малко ще е влиянието на Хизбула, а оттам и присъствието на Израел в Ливан. Именно това е и един от основните акценти в преговорите“, категоричен бе той.
Marco Rubio on Lebanon:— Clash Report (@clashreport) June 24, 2026
The more land the Lebanese Army secures, the less Israel will be in Lebanon. pic.twitter.com/0Wia5OJz6r
Марко Рубио категорично отрече твърденията, че Израел е заинтересован да подкопае настоящия Меморандум за разбирателство с Иран. „Не знам за какво разузнаване говорите, кого точно цитирате. Не знам откъде взимате тези неща. Ние работим по мир с Иран, израелците го знаят, всички наши партньори в Близкия изток го знаят. Всички страни знаят кои са „червените линии“ на нашия президент“, увери той.
Reporter: Some elements of U.S. intelligence have assessed that Israel is interested in undermining the current MOU.— Clash Report (@clashreport) June 24, 2026
Rubio: I don't know what intelligence you are talking about. I don't know where you are getting that stuff from. pic.twitter.com/xmTXPC2cgG