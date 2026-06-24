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Израел и Ливан са далече от споразумение, Рубио защити Тел Авив (ВИДЕО)

24 юни 2026, 23:43 часа 670 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Израел и Ливан са далече от споразумение, Рубио защити Тел Авив (ВИДЕО)

Първият ден на преговорите между Израел и Ливан във Вашингтон приключи без напредък, със сериозни разногласия относно обхвата и сроковете за изтегляне на израелските сили. Разговорите са все по-напрегнати, а разликите между двете страни останаха големи, предава изданието Axios. Според информацията, американските посредници сега ефективно рестартират преговорите в опит да смекчат позициите и да върнат страните на масата за преговори.

Същевременно американският държавен секретар Марко Рубио защити Израел. „Единствената причина Израел да е в Ливан е, че Хизбула изстрелва ракети и дронове оттам. Те ясно дадоха да се разбере това. Именно затова са и преговорите, които започнаха вчера и продължават и днес“, заяви Рубио пред журналисти по време на посещението му в Кувейт.

„Колкото повече територия контролира ливанската армия, толкова по-малко ще е влиянието на Хизбула, а оттам и присъствието на Израел в Ливан. Именно това е и един от основните акценти в преговорите“, категоричен бе той.

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Марко Рубио категорично отрече твърденията, че Израел е заинтересован да подкопае настоящия Меморандум за разбирателство с Иран. „Не знам за какво разузнаване говорите, кого точно цитирате. Не знам откъде взимате тези неща. Ние работим по мир с Иран, израелците го знаят, всички наши партньори в Близкия изток го знаят. Всички страни знаят кои са „червените линии“ на нашия президент“, увери той.

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Ливан Хизбула Марко Рубио война Израел война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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