НА ЖИВО: Американският сенат гласува за прекратяване на войната с Иран

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Сенатът на САЩ, в който републиканците имат мнозинство, подкрепи законопроект за прекратяване на военните действия на САЩ срещу Иран, въпреки че не стана ясно веднага как това ще се отрази на конфликта, тъй като администрацията на президента Доналд Тръмп води преговори за мирно споразумение с Ислямската република. Сенатът гласува с 50 срещу 48 гласа да приеме съвместната резолюция, която вече беше приета от Камарата на представителите в началото на този месец.