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Удавяния заради жегите и червени кодове: Невиждана гореща вълна обгърна Западна Европа, и на нас няма да ни се размине (ВИДЕО)

24 юни 2026, 15:51 часа 311 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Удавяния заради жегите и червени кодове: Невиждана гореща вълна обгърна Западна Европа, и на нас няма да ни се размине (ВИДЕО)

Десетки хиляди домакинства в Западна Франция са без ток, като се очаква температурите да достигнат високи стойности в цялата страна на 24 юни по време на рекордна гореща вълна. Около 68 000 домакинства в Бретан са засегнат. Според властите е малко вероятно електроснабдяването да бъде напълно възстановено преди вечерта в сряда. Повече от половината от страната остава под червена тревога за жега - най-високото ниво, като по-късно през деня в югозападната част се очаква максимална температура от 43°C, по данни на метеорологичната служба Météo France.

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Чакат се 43°C след най-горещия ден и най-горещата нощ

Пикът идва, след като във вторник страната преживя най-горещия ден, откакто се водят такива регистри - със средна температура от 29,8°C. В Писос, в югозападния регион Ланд, на 23 юни е отчетена изпепеляваща температура от 44,3 °C, съобщи Météo France.

Страната преживя и най-горещата нощ, регистрирана досега, в нощта от понеделник срещу вторник, със средна температура от 29,9 °C в цялата държава, посочи метеорологичната служба.

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В сряда горещата вълна се разпространи и в други държави от Западна Европа.

За части от Обединеното кралство е обявена рядко срещаната червена тревога за жега, като там температурите могат да достигнат 38°C в четвъртък. Според жителите на Лондон прекарването на деня навън се е превърнало в истинско предизвикателство само по себе си. Много хора, пътуващи с градски транспорт, се оплакват, че пътуването във влакове без климатик е почти непоносимо. Домашната обстановка също не предлага особено облекчение, тъй като не всеки може да си позволи да инсталира климатик.

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) издаде едва втората в историята си предупредителна сигнализация за рискове за здравето, свързани с жегата, като първата беше обявена по време на екстремната гореща вълна през 2022 г. Агенцията предупреди, че необичайно високите температури представляват риск дори за здравите хора, и призова възрастните хора да вземат допълнителни предпазни мерки, защото жегата продължава да обхваща страната.

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За части от Нидерландия е обявена оранжева тревога за опасни метеорологични условия. Очаква се температурите да достигнат пика си в Нидерландия и Белгия в петък. След заседанието си във вторник белгийската Група за управление на риска обяви, че задейства „фазата на тревога от националния план за озон и жега“ едва за втори път. Първият път беше през август 2020 г., макар че не бяха обявени конкретни национални мерки освен повишаване на осведомеността и призив за допълнителни грижи за възрастните хора и децата.

В Германия се очаква термометърът да се покачи до 40 °C през уикенда. В някои региони се опасяват и от суша. В Бранденбург, Хесен и Северен Рейн-Вестфалия германските власти призовават хората да пестят водата, съобщава Die Welt.

В градове като Щутгарт и Фрайбург в Баден-Вюртемберг също са въведени забрани за барбекю, съобщават местните медии.

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В следващите няколко дни горещата вълна ще обхване и Източна Европа, като за края на седмицата са издадени предупреждения за силна жега за страни като Полша, Хърватия и Унгария, предава BBC.

Най-тежко пострадалите: Франция, Испания и Италия

Досега Франция, Испания и Италия са най-силно засегнати от горещата вълна.

От миналия четвъртък насам във Франция най-малко 40 души са се удавили при инциденти, свързани с горещата вълна. Сред загиналите при удавяния, свързани с горещата вълна, е и шестгодишно дете, което във вторник вечерта е отишло с родителите си на плаж без надзор в Бегл, Жиронда. 17-годишно момиче също се е удавило, докато плувало в забранена зона на река Марна в Шам-сюр-Марн, в покрайнините на Париж. Няколко случая на удавяне са били отчетени и в Германия, включително този на 26-годишен мъж, който е загинал, след като във вторник вечерта е влязъл в река Дунав близо до Регенсбург в Бавария.

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В сряда червените предупреждения във Франция бяха разширени, за да включат още четири региона, съобщи Météo France, с което общият им брой достигна 58. Още 31 региона са под оранжево предупреждение. В голяма част от западната част на страната, от Париж до Бретан, се прогнозират максимални температури от 39 до 40 °C, като се очаква те да се запазят до края на седмицата.

В Бордо е възможно рекордът за най-висока температура в града да бъде подобрен за трети пореден ден. Предишният рекорд беше 41,6 °C, отбелязан на 11 август 2025 г. В понеделник обаче температурата достигна 41,8 °C, а във вторник – 42,1 °C.

От петък се очаква известно облекчение от жегата, като се прогнозира температурите да спадат постепенно през уикенда. Тази промяна ще бъде съпроводена от гръмотевични бури, които носят риск от внезапни наводнения и големи градушки.

В интервю за френско радио министърът на труда Жан-Пиер Фаранду заяви: „В момента осъзнаваме, че сме се превърнали в гореща страна“, и предупреди, че обществото може да се наложи да се адаптира. Властите предупреждават, че рискът от горски пожари е по-висок по време на такава продължителна и интензивна гореща вълна.

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В региона Мен-е-Луар във вторник бяха мобилизирани над 150 пожарникари за борба с голям пожар в гората Брейньон в Сен-Макар-дю-Буа. Според властите пожарът е бил овладян през нощта. Няма ранени.

Забележителностите във френската столица Париж също са засегнати от горещото време. Най-посещаваният музей в света - Лувърът - обяви, че ще затвори вратите си по-рано тази седмица. От Лувъра посочиха, че историческата му сграда „остава уязвима отвън и не е достатъчно адаптирана към климатичните промени“, като добавиха, че „натрупването на топлина достига най-високите си нива в края на деня и се усилва от големия брой посетители“.

Айфеловата кула също ще затвори по-рано от обичайното във вторник и сряда.

Франция въведе временни забрани и ограничения за консумацията на алкохол на обществени места в редица региони, включително Париж, с цел да се справи с горещата вълна. Мерките бяха приложени по време на националния празник „Фет де ла Мюзик“, за да се предотвратят спешни случаи, свързани с жегата, и да се защитят уязвимите лица.

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Макар през последните няколко дни в Испания да цари жега, се очаква температурите на Иберийския полуостров да започнат да спадат в сряда. Въпреки това червените предупреждения за жега остават в сила за части от Северна Испания, като в някои райони на Страната на баските е възможна максимална температура от 42°C, съобщи метеорологичната служба Aemet.

Междувременно в Италия 16 провинциални столици са под червени предупреждения за жега, като в сряда към списъка беше добавена Латина, а в четвъртък ще бъде добавен и Бари, съобщи италианската информационна агенция ANSA.

Климатичните промени водят до повишаване на температурите по целия свят, но особено в Европа. Това е континентът, който се затопля най-бързо – два пъти по-бързо от средното за света, по данни на климатичната служба „Коперник“. Това води до засилени летни горещи вълни, по-голям натиск върху водоснабдяването и по-интензивни горски пожари. Миналата година в цяла Европа изгоряха над един милион хектара – рекордно ниво, като Испания беше особено засегната, а също и България: България е сред най-засегнатите от горски пожари страни в ЕС, включително в защитени зони.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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