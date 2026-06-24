Удавяния заради жегите и червени кодове: Невиждана гореща вълна обгърна Западна Европа, и на нас няма да ни се размине (ВИДЕО)

Десетки хиляди домакинства в Западна Франция са без ток, като се очаква температурите да достигнат високи стойности в цялата страна на 24 юни по време на рекордна гореща вълна. Около 68 000 домакинства в Бретан са засегнат. Според властите е малко вероятно електроснабдяването да бъде напълно възстановено преди вечерта в сряда. Повече от половината от страната остава под червена тревога за жега - най-високото ниво, като по-късно през деня в югозападната част се очаква максимална температура от 43°C, по данни на метеорологичната служба Météo France.

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Чакат се 43°C след най-горещия ден и най-горещата нощ

Пикът идва, след като във вторник страната преживя най-горещия ден, откакто се водят такива регистри - със средна температура от 29,8°C. В Писос, в югозападния регион Ланд, на 23 юни е отчетена изпепеляваща температура от 44,3 °C, съобщи Météo France.

Страната преживя и най-горещата нощ, регистрирана досега, в нощта от понеделник срещу вторник, със средна температура от 29,9 °C в цялата държава, посочи метеорологичната служба.

Europe's Deadly 45°C Heatwave: The Omega Block Trapping Extreme Heat Across the Continent 🔥



An intense "Omega Block" — a high-pressure pattern shaped like the Greek letter Ω — is locking hot Saharan air over Western Europe, fueling record-shattering temperatures and claiming… pic.twitter.com/4BlQAFlpUM — Unit News (@Unit_News) June 24, 2026

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В сряда горещата вълна се разпространи и в други държави от Западна Европа.

За части от Обединеното кралство е обявена рядко срещаната червена тревога за жега, като там температурите могат да достигнат 38°C в четвъртък. Според жителите на Лондон прекарването на деня навън се е превърнало в истинско предизвикателство само по себе си. Много хора, пътуващи с градски транспорт, се оплакват, че пътуването във влакове без климатик е почти непоносимо. Домашната обстановка също не предлага особено облекчение, тъй като не всеки може да си позволи да инсталира климатик.

🥵 Londoners Melt in Record Heat: “I had a fan on my face but woke up at 4.30”



Getting through the day in London has become a real challenge, residents say.



Commuting across the capital has turned into an ordeal, with many passengers complaining that trains without air… https://t.co/Y9eeCBLMxC pic.twitter.com/LTJ8q5HtB5 — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2026

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) издаде едва втората в историята си предупредителна сигнализация за рискове за здравето, свързани с жегата, като първата беше обявена по време на екстремната гореща вълна през 2022 г. Агенцията предупреди, че необичайно високите температури представляват риск дори за здравите хора, и призова възрастните хора да вземат допълнителни предпазни мерки, защото жегата продължава да обхваща страната.

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За части от Нидерландия е обявена оранжева тревога за опасни метеорологични условия. Очаква се температурите да достигнат пика си в Нидерландия и Белгия в петък. След заседанието си във вторник белгийската Група за управление на риска обяви, че задейства „фазата на тревога от националния план за озон и жега“ едва за втори път. Първият път беше през август 2020 г., макар че не бяха обявени конкретни национални мерки освен повишаване на осведомеността и призив за допълнителни грижи за възрастните хора и децата.

В Германия се очаква термометърът да се покачи до 40 °C през уикенда. В някои региони се опасяват и от суша. В Бранденбург, Хесен и Северен Рейн-Вестфалия германските власти призовават хората да пестят водата, съобщава Die Welt.

В градове като Щутгарт и Фрайбург в Баден-Вюртемберг също са въведени забрани за барбекю, съобщават местните медии.

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В следващите няколко дни горещата вълна ще обхване и Източна Европа, като за края на седмицата са издадени предупреждения за силна жега за страни като Полша, Хърватия и Унгария, предава BBC.

🌡️☀️ A widespread and intense heatwave has gripped western and central Europe



The heat has been most pronounced in France, northern Spain, the Benelux countries and the United Kingdom.



According to Météo-France, Tuesday, 23 June, was the hottest day ever recorded in France. The… pic.twitter.com/aL5tJwfMHd — Windy.com (@Windycom) June 24, 2026

Най-тежко пострадалите: Франция, Испания и Италия

Досега Франция, Испания и Италия са най-силно засегнати от горещата вълна.

От миналия четвъртък насам във Франция най-малко 40 души са се удавили при инциденти, свързани с горещата вълна. Сред загиналите при удавяния, свързани с горещата вълна, е и шестгодишно дете, което във вторник вечерта е отишло с родителите си на плаж без надзор в Бегл, Жиронда. 17-годишно момиче също се е удавило, докато плувало в забранена зона на река Марна в Шам-сюр-Марн, в покрайнините на Париж. Няколко случая на удавяне са били отчетени и в Германия, включително този на 26-годишен мъж, който е загинал, след като във вторник вечерта е влязъл в река Дунав близо до Регенсбург в Бавария.

At least 40 ⁠people have drowned in France while swimming in unsupervised areas to seek relief from a heatwave gripping the country and other parts of Europe.

Forecasters warn that the extreme heat is likely to persist through the week.



Al Jazeera’s Natacha Butler reports. pic.twitter.com/wqJGHrdoTc — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 23, 2026

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В сряда червените предупреждения във Франция бяха разширени, за да включат още четири региона, съобщи Météo France, с което общият им брой достигна 58. Още 31 региона са под оранжево предупреждение. В голяма част от западната част на страната, от Париж до Бретан, се прогнозират максимални температури от 39 до 40 °C, като се очаква те да се запазят до края на седмицата.

В Бордо е възможно рекордът за най-висока температура в града да бъде подобрен за трети пореден ден. Предишният рекорд беше 41,6 °C, отбелязан на 11 август 2025 г. В понеделник обаче температурата достигна 41,8 °C, а във вторник – 42,1 °C.

От петък се очаква известно облекчение от жегата, като се прогнозира температурите да спадат постепенно през уикенда. Тази промяна ще бъде съпроводена от гръмотевични бури, които носят риск от внезапни наводнения и големи градушки.

В интервю за френско радио министърът на труда Жан-Пиер Фаранду заяви: „В момента осъзнаваме, че сме се превърнали в гореща страна“, и предупреди, че обществото може да се наложи да се адаптира. Властите предупреждават, че рискът от горски пожари е по-висок по време на такава продължителна и интензивна гореща вълна.

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В региона Мен-е-Луар във вторник бяха мобилизирани над 150 пожарникари за борба с голям пожар в гората Брейньон в Сен-Макар-дю-Буа. Според властите пожарът е бил овладян през нощта. Няма ранени.

Забележителностите във френската столица Париж също са засегнати от горещото време. Най-посещаваният музей в света - Лувърът - обяви, че ще затвори вратите си по-рано тази седмица. От Лувъра посочиха, че историческата му сграда „остава уязвима отвън и не е достатъчно адаптирана към климатичните промени“, като добавиха, че „натрупването на топлина достига най-високите си нива в края на деня и се усилва от големия брой посетители“.

Айфеловата кула също ще затвори по-рано от обичайното във вторник и сряда.

Франция въведе временни забрани и ограничения за консумацията на алкохол на обществени места в редица региони, включително Париж, с цел да се справи с горещата вълна. Мерките бяха приложени по време на националния празник „Фет де ла Мюзик“, за да се предотвратят спешни случаи, свързани с жегата, и да се защитят уязвимите лица.

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A blistering heatwave has swept across Europe triggering the highest-level red heat warnings in Britain, France, Spain and Italy.



Authorities warn of health risks, wildfires and travel disruptions as the heat persists. pic.twitter.com/3JZUh5yY4l — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 24, 2026

Макар през последните няколко дни в Испания да цари жега, се очаква температурите на Иберийския полуостров да започнат да спадат в сряда. Въпреки това червените предупреждения за жега остават в сила за части от Северна Испания, като в някои райони на Страната на баските е възможна максимална температура от 42°C, съобщи метеорологичната служба Aemet.

Междувременно в Италия 16 провинциални столици са под червени предупреждения за жега, като в сряда към списъка беше добавена Латина, а в четвъртък ще бъде добавен и Бари, съобщи италианската информационна агенция ANSA.

Климатичните промени водят до повишаване на температурите по целия свят, но особено в Европа. Това е континентът, който се затопля най-бързо – два пъти по-бързо от средното за света, по данни на климатичната служба „Коперник“. Това води до засилени летни горещи вълни, по-голям натиск върху водоснабдяването и по-интензивни горски пожари. Миналата година в цяла Европа изгоряха над един милион хектара – рекордно ниво, като Испания беше особено засегната, а също и България: България е сред най-засегнатите от горски пожари страни в ЕС, включително в защитени зони.