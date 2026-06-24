Долната камара на Румъния прие обединение с Молдова, сега думата има Сенатът

Законодателното предложение за обединението на Румъния и Република Молдова, което бе внесено от парламентарната група на националистическата партия „S.O.S. Румъния“, се смята за прието служебно от Камарата на депутатите поради изтичане на срока за разглеждане на законопроекта. Проектът е внесен в Камарата на 14 април, а Сенатът е органът, който има последната дума и ще вземе окончателното решение по инициативата.

"Законодателно предложение относно обединението на Румъния и Република Молдова, Pl-x 305 от 2026 г. Тъй като срокът за обсъждане и окончателно гласуване е изтекъл, законодателното предложение се счита за прието" - това обяви днес на пленарно заседание в Камарата на депутатите председателят Наталия Интотеро, цитирана от Аджерпрес.

В проекта се казва, че "парламентът на Румъния потвърждава привързаността си към разпоредбите на Заключителния акт на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа в Хелзинки, който допуска възможността за промяна на границите по мирен и дипломатически път". "Парламентът на Румъния взема решение за обединение на Румъния и Република Молдова“, се посочва в законодателната инициатива.

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Наред с това "парламентът на Румъния упълномощава правителството на страната незабавно да започне преговори с властите в Кишинев за финализиране на обединението с Република Молдова".

"След приемането на този закон и публикуването му в Държавен вестник ще бъдат уведомени компетентните международни органи, правителството на Република Молдова, САЩ, НАТО, ООН и ЕС за изпълнение на разпоредбите на закона", се казва още в законопроекта.

В мотивите към него се посочва, наред с другото, че инициативата отваря пътя за преговори за връщането към родината на територии, "откъснати насилствено от болшевиките с помощта на великите сили".

Вносителите на законопроекта посочват също, че в момента основните политически сили в Румъния и мнозинството в Република Молдова желаят подобно обединение.

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Парламентът на Румъния трябва да вземе решение за обединение на Румъния с Република Молдова, а впоследствие и парламентът на Република Молдова трябва да вземе решение за обединение с Румъния.

Според неотдавнашно проучване на агенция ИНСКОП седем от 10 румънци (71,9%) биха гласували с "Да" на референдум за обединение на Румъния и Молдова. Според данните от анкетата 21,4 % от румънците биха гласували с "Не", ако има референдум.

В Република Молдова обаче мнозинството от гражданите не подкрепя идеята за обединение с Румъния, показват данни от последния Барометър на общественото мнение от септември 2025 г. Анкетата показа, че почти 46% от молдовските граждани биха гласували против обединение, а над 33% - "за".

Наскоро президентът на Румъния Никушор Дан каза, че "Румъния е готова", в случай че гражданите на Република Молдова подкрепят проект за обединение на двете страни.

Президентът на Молдова Мая Санду заяви в интервю за британски журналисти през януари, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се организира референдум по този въпрос.

Част от територията на днешна Република Молдова (областта Бесарабия) е била част от Румъния през първата половина на XX век. Това става след Първата световна война, когато Бесарабия се присъединява към Румъния през 1918 г. и остава под румънска администрация до 1940 г.