Подготвя ли се Русия за атака срещу балтийските държави или други страни членки на НАТО? Все повече официални лица вече се питат не дали диктаторът Владимир Путин ще нанесе удар, а как ще изглежда една подобна атака. Вероятно това ще стане без танкове, а по други начини, смятат представители на разузнавателните служби на Латвия, цитирани от американската телевизия Fox News.

Хибридни атаки, за да спрат съюзниците на Украйна подкрепата си

"Виждаме признаци, че Русия подготвя военни провокации срещу балтийските държави или Полша. Не става дума за конвенционална война, тъй като в момента Русия не е в състояние да води такава. По-скоро това биха били хибридни атаки – с използване на ракети, дронове или други средства, предназначени да изпратят послание: спрете да подкрепяте Украйна, или ще имате свои собствени проблеми", казват от латвийското разузнаване.

Още: Путин изнудвал Лукашенко с пари, за да вкара Беларус във войната

Службата е особено загрижена за системата за вземане на решения в Кремъл. Според източници на Fox News руските длъжностни лица и шефовете на службите за сигурност казват на Путин това, което той иска да чуе, а не това, което е реално, създавайки опасна обратна връзка.

🚨 Is Russia preparing to attack the Baltic states? More and more officials there are no longer asking whether Russia will strike, but what the next strike will look like



And it may not involve tanks or missiles.



Trump’s favorite TV channel, Fox News, cites officials from… pic.twitter.com/zBtmoOiqSe — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2026

Междувременно руският външен министър Сергей Лавров отхвърли информацията на Kyiv Independent, според която американският президент Доналд Тръмп е насърчил украинския си колега Володимир Зеленски да предприеме по-строги санкции, по-силен натиск и по-мащабни военни действия срещу Русия. Руският топ дипломат твърди, че това не отразявало реалността.

Още: Тръмп е поискал от Зеленски "повече сила" срещу Русия: Kyiv Independent

Лавров добави, че Русия няма да спре на настоящата линия на фронта, за да започне преговори с Украйна - условието на Европа и на Киев за добросъвестни разговори за мир. Той определи европейските искания като „неадекватни“ и „шизофренични“, като заяви, че Москва е готова за преговори само с „разумни идеи“ и „адекватни хора“. Такива всъщност бяха предлагани неведнъж, но Путин отказва да спре агресивната си война: Русия отхвърли добросъвестни идеи за мир, в САЩ готови да дадат нейни пари за оръжия за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Lavrov added Russia will not stop along the current front line to begin negotiations on Ukraine. He called European demands “inadequate” and “schizophrenic,” saying Moscow is ready for talks only with “reasonable ideas” and “adequate people.” #Russia https://t.co/8U076tSt3x — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2026