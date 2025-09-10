НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен представя Речта за състоянието на Съюза

В сряда председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнася Годишната реч за състоянието на Европейския съюз (ЕС), предава репортер на Actualno.com в Европейския парламент (ЕП) в Страсбург.

Темите, които се очаква да бъдат обсъдени, включват приоритети на европейските институции в следващите години - конкурентоспособността и икономиката; дългосрочният бюджет; сигурност и отбрана, вкл. финансирането на въоръжаването в ЕС; войната в Украйна, вкл. перспективите на страната за членство в ЕС и възстановяването й след войната; кризата в Близкия изток, вкл. хуманитарната криза в Газа и др.

Очакванията са голяма част от речта да бъде дефанзивна в името на защитата на цялостната линия на политика на ЕК от година насам. Очаква се също така голяма част от речта и дебата да бъдат посветени на предварителното споразумение за търговските отношения със САЩ и за предложението на ЕК за нова декарбонизационна цел - 90% до 2040 г. - две политики, по които Фон дер Лайен среща сериозен политически отпор и липса на мнозинство за прокарване на заложените цели в първоначалния им вид.

