Войната в Украйна:

НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен представя Речта за състоянието на Съюза

10 септември 2025, 10:12 часа 176 прочитания 0 коментара
НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен представя Речта за състоянието на Съюза

В сряда председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнася Годишната реч за състоянието на Европейския съюз (ЕС), предава репортер на Actualno.com в Европейския парламент (ЕП) в Страсбург.

Темите, които се очаква да бъдат обсъдени, включват приоритети на европейските институции в следващите години - конкурентоспособността и икономиката; дългосрочният бюджет; сигурност и отбрана, вкл. финансирането на въоръжаването в ЕС; войната в Украйна, вкл. перспективите на страната за членство в ЕС и възстановяването й след войната; кризата в Близкия изток, вкл. хуманитарната криза в Газа и др.

Очакванията са голяма част от речта да бъде дефанзивна в името на защитата на цялостната линия на политика на ЕК от година насам. Очаква се също така голяма част от речта и дебата да бъдат посветени на предварителното споразумение за търговските отношения със САЩ и за предложението на ЕК за нова декарбонизационна цел - 90% до 2040 г. - две политики, по които Фон дер Лайен среща сериозен политически отпор и липса на мнозинство за прокарване на заложените цели в първоначалния им вид.

Още: Европарламентът срещу корупцията в Украйна: Ключът към членството в ЕС

Още: Кънев: Фон дер Лайен има проблем и е уязвима - не разполага със свое мнозинство в Европарламента (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
ЕП ЕК Урсула фон дер Лайен годишна реч
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес